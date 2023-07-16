Gaziantep’te 1990 yılında doğan Opr. Dr. Almalı, 2008 yılında Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi’nden mezun oldu.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimi alan Opr. Dr. Almalı, 2015-2017 yılları arasında Şahinbey Toplum Sağlığı Merkezi’ne bağlı Gaziantep Çocuk Hastanesi ve Verem Savaş Dispanserlerinde İl Koordinatörü olarak görev üstlendi.

Opr. Dr. Almalı, 2017-2022 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı.

Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesi’nde 2022-2023 yıllarında mecburi hizmetini tamamlayan Opr. Dr. Almalı, Temmuz 2023 itibarıyla SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin güçlü hekim kadrosuna katıldı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Almalı’nın ilgi alanları arasında; gebelik ve doğum takibi, genital estetik operasyonları, infertilite (kısırlık) ve inkontinans (idrar kaçırma) tedavisi, laparoskopik ve histeroskopik ameliyatlar, cinsel işlev bozukluklarına yönelik cinsel terapi bulunmaktadır.



Kaynak : PHA