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Sağlık Bakanlığı tarafından 112. dönem DHY (Devlet Hizmet Yükümlüsü) İle ataması yapılan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Enes Akdan, Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

1993 yılında Mersinde dünyaya gelen Dr. Enes Akdan 2017 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Bingöl Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak görev sonrası 2019-2023 yılları arasında S.B.Ü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistanlık sürecini tamamladı.2023 Ekim ayı itibariyle Sağlık Bakanlığı 112. Dönem Devlet Hizmet Yükümlüsü(DHY) atamasıyla İlçemiz Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde göreve başladı.

Akdan'nın göreve başlamasından ötürü başarılar dileyen Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çatal,"Hastanemizde göreve başlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı hekimimize ve Gölbaşılı hemşerilerimize hayırlı olsun. Hastanemizde ki; Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanımız sayısını Sağlık Bakanlığımızın 112. Dönem DHY (Devlet Hizmet Yükümlüsü)atamasıyla ikiye çıkartmış olduk. Hastanemiz de eksik olan uzman hekimlerimizin de tamamlanması için elimizden gelen tüm çabalarla gidermeye çalışacağız."dedi.



Kaynak : PHA