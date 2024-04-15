Anadolu Hayat Emeklilik’in düzenlediği, Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışması olan ve yoğun bir ilgiyle takip edilen “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler”de 2024 yılının kazananları belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Hayat Emeklilik tarafından her sene geleneksel olarak gerçekleştirilen “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf yarışmasının 2024 yılı sonuçları açıklandı.

Bin 470 kadın fotoğrafçının, 4 bin 988 fotoğrafının değerlendirildiği yarışmada; “Sarıkamış Anısına” isimli eseriyle Gülseren Boz birinciliğe layık görüldü.

“Dokumacı” eseriyle Nilgün Hocaoğlu ikincilik ödülünü, “Labirent” adlı eseriyle Zeliha Begöz üçüncülük ödülünü kazandı.

Mansiyon ödüllerinin kazananları ise “Kaos” fotoğrafıyla Elif Canarslan, “Beş Can” fotoğrafıyla Gülçimen Okumuş, “Odundan Kömüre” fotoğrafıyla Saadet Banu Nazikcan oldu.

Yarışmanın birincisi 15 bin TL, ikincisi 12 bin 500 TL, üçüncüsü 10 bin TL para ödülünün sahibi oldu. Mansiyon ödülüne layık görülen 3 eserin her biri 4 bin TL ile ödüllendirilirken sergilenmeye hak kazanan 38 eser sahibine ise bin TL’lik para ödülü verildi.

Hatırlanacağı gibi, Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışması olarak her geçen yıl daha fazla ilgi gören “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” kadınların sosyo-kültürel ve toplumsal gelişimine katkı sunması bakımından örnek bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak öne çıkıyor.