Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak Kabine'nin öncelikli gündem maddeleri arasında Suriye'deki gelişmeler yer alacak.ANKARA (İGFA) - Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek.

İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda öncelikli gündem Suriye'deki gelişmeler olacak.

TRT Haber'in aktardığı habere göre Suriye'deki gelişmeler karşısında Türkiye'nin izleyeceği yol haritası konuşulacağı Kabine'de, yine Suriye ve Irak'ın Kuzeyinde devam eden operasyonlar da masada yer alacak.

Kabine ayrıca, asgari ücret komisyonunun yapacağı ilk toplantı öncesi detaylı bir değerlendirme yapma imkanı da bulacak.

Memur ve memur emeklilerine yeni yıl zammı konusunun da Kabine'de ele alınması bekleniyor.