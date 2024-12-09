Ekran bağımlılığı Çocuklarda Göz rahatsızlıklarına neden oluyor. Araştırmalara göre her üç çocuktan birinde miyop görülüyor. Günümüzde hızlıca ilerleyen teknoloji ile birlikte çocukların ekran karşısında geçirdikleri sürede ciddi artış gözlemleniyor.

Ekran bağımlılığı çağın en büyük problemlerinden. Ekran karşısında geçirilen süre çocukların göz sağlığını etkiliyor. Dünyada her üç çocuktan birinde miyop sorunu olduğu tespit edildi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte son yıllarda özellikle çocuklar günün önemli bir zamanını ekran karşısında geçiriyor. Bu da sağlık problemlerine neden oluyor.

Akademisyenler tarafından altı kıtada 50 ülkeden, 5 ile 19 yaş arası çocuklar üzerinde araştırma yapıldı. Çocuklarda miyop vakalarının arttığı tespit edildi.

Araştırmaya göre ekran karşısında geçirilen süre uzadıkça çocuklarda miyop görülme olasılığı da yükseliyor. Çocuklar çoğu zaman ekran başında geçen sürenin farkına varmıyor.

Ebeveynler de çocukların ekran başında geçirilen süreden şikayetçi. Uzmanlar, çocukların doğada daha fazla zaman geçirmesini öneriyor.

Ekrandan uzak geçirilen sürenin artmasıyla miyop başlangıçlarının önüne geçileceği vurgulanıyor.

Uzmanlar Ebeveynleri Uyarıyor!

Uzmanlar, gözün optik sisteminin bir kusuru nedeniyle uzağı net olarak görmeme durumu olarak tanımlanan miyop konusunda anne-babaları uyarıyor: ‘’Çocuğunuz objeleri yüzüne yakın mı tutuyor? Ekrana çok yakın mı oturuyor? Veya sık sık gözünü mü ovalıyor? O halde bir sorun var demektir. Vakit geçirmeden doktorunuza başvurun. Miyop testi yaptırın! ‘’

Balyen: Sürekli Ekran Kullanımı Göz Rahatsızlıklarını Tetikliyor

Bireylerin bilgisayar, akıllı telefon ve televizyon gibi elektronik cihazları aşırı kullanıldığını belirten, Harran Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Lokman Balyen,‘’ekran bağımlılığı’’ uzağı görme kusuru olan ‘’miyopiyi’’ artırıyor. Sürekli ekran kullanımı sosyal ilişkilerin zarar görmesine, fiziksel psikolojik sorunlara yol açtığı gibi göz rahatsızlıklarını da tetikliyor. Ekran bağımlılığı nedeniyle miyopinin küçük yaşlara kadar inmesinin endişe verici olacağını belirten Balyen bu konuda ebeveynlerin dikkatli olması gerektiğini ve çocukların ekranlardan uzak tutulması gerektiğini ifade etti.

Kaynak : PHA