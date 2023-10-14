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Bayrampaşa’daki gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para toplayarak projeyi tamamlamadığı iddia iddiasıyla hakkında 2 bin 504 yıl hapis ve 12 milyon 20 bin lira adli para cezasına verilen Jet Fadıl davasının gerekçeli kararında, "Sanıklar tarafından projeler kapsamında elde edilen menfaatler net, somut ve denetime elverişli olacak şekilde mahkememize ibraz edilmediğinden, elde edilen menfaatin ne kadarlık kısmının inşaata aktarıldığı yönünde araştırma yapılmadığı, bir kısım müştekilere ödedikleri paranın bir kısmı karşılığından hediye tatil verdikleri yönündeki savunmalar da sanıkların başından beri projeyi bitirme kastı olmadığını gösterir nitelikte olduğu anlaşılmıştır" denildi.

Açıklanan gerekçeli kararda özellikle 'Müslümanların özel adası oldu' şeklindeki gibi içerikler çerçevesinde, dini hassasiyetleri yüksek olan kesimlere yönelik atılı eylemlerin gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca sanıkların en başından itibaren dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydedildi.

Kaynak : PHA