Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaçakçılara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 ve 8 Mayıs tarihleri arasında yürütülen operasyonda 140 sentetik uyuşturucu hap, 77 gram esrar maddesi, 2 gram metamfetamin maddesi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 30 kök kenevir bitkisi, 509 adet tabanca mermisi, 2 adet tabanca, 4 adet cep telefonu ve 2000 karton kaçak makaron ele geçirildi. Ele geçirilirken muhafaza altına alınanlar muhafaza altına alındı. Ele geçirilenler emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Kaynak : PHA