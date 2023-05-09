Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaçakçılara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 ve 8 Mayıs tarihleri arasında yürütülen operasyonda 140 sentetik uyuşturucu hap, 77 gram esrar maddesi, 2 gram metamfetamin maddesi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 30 kök kenevir bitkisi, 509 adet tabanca mermisi, 2 adet tabanca, 4 adet cep telefonu ve 2000 karton kaçak makaron ele geçirildi. Ele geçirilirken muhafaza altına alınanlar muhafaza altına alındı. Ele geçirilenler emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA