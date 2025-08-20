Jandarma Genel Komutanlığı, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Antalya, Muğla, Şanlıurfa, Amasya ve Düzce merkezli olarak Gaziantep, Hatay, İzmir, İstanbul, Mersin, Bursa, Aydın, Kayseri, Kocaeli, Adana, Ankara, Kahramanmaraş, Ordu, Isparta, Sakarya ve Sivas’ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 43 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin hesaplarında 1 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edilirken, 8 şüpheli tutuklandı, 29’u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

Operasyonlarda, şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettiği belirlendi.

Ayrıca, sosyal medya platformlarında sahte “elektrikli bisiklet, cep telefonu satışı ve yatırım danışmanlığı” ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları ortaya çıktı.

Operasyonlar kapsamında çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyal ele geçirilirken, savcılıklar, şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlıkları, Jandarma ekipleri ve MASAK çalışanlarını tebrik ederek, “Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.