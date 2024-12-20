Vali Varol Ekipmanları İnceledi, Tatbikatı İzledi

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen yeni arama kurtarma ekipmanlarını yerinde inceledi. Ekipman incelemesinin ardından Jandarma personeli tarafından düzenlenen arama kurtarma tatbikatını izleyen Vali Varol, müdahale kabiliyetindeki artışın memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Deprem başta olmak üzere doğal afet ve kazalarda hızlı ve etkin müdahale" vurgusu yapılarak, yeni ekipmanların jandarmanın müdahale gücünü artıracağı ifade edildi.

Yeni Teçhizatlarla İlk Müdahale Kapasitesi Artırıldı

AFAD desteğiyle İl Jandarma Komutanlığı envanterine eklenen arama kurtarma ekipmanları, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak kritik araç ve gereçleri içeriyor. Ekipmanlar arasında şunlar yer alıyor:

Benzinli ağaç kesme testeresi

Taşlama makinesi (spiral)

Benzin motorlu beton ve demir kesme cihazı

Kesici-ayırıcı (batarya-elektrik) batarya kombi

Aydınlatma takımı

Jeneratör (7,5 Kw)

Elektrikli delici

Mekanik kırma kurtarma aleti

Demir kesme makası

Burç ve diğer teçhizatlar

Bu kapsamlı teçhizat paketiyle birlikte, afet ve acil durumlara ilk müdahale kapasitesi önemli ölçüde artırıldı. Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetlerdeki hızlı müdahale ihtiyacına yanıt verecek donanımlar, Adıyaman Jandarma Teşkilatı'nın afet yönetimindeki gücünü daha da pekiştirdi.

Tatbikatta Gerçek Senaryolar Canlandırıldı

Vali Dr. Osman Varol, Jandarma personelinin arama kurtarma teçhizatını etkin bir şekilde kullanma becerilerini ortaya koyduğu tatbikatı da yakından takip etti. Tatbikatta, arama kurtarma, enkaz altında mahsur kalanları kurtarma ve ekipmanların kullanımıyla ilgili senaryolar canlandırıldı. Tatbikatın ardından Vali Varol, Jandarma personeline gayretli çalışmaları için teşekkür ederek, afet ve acil durumlara hazır olmanın hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

"İlk Müdahale Kapasitemizi Güçlendirdik"

Valilikten yapılan açıklamada, “Valiliğimizce, olası afet ve acil durumlara hızlı müdahale amacıyla Jandarma Teşkilatımızın arama kurtarma teçhizat kapasitesini AFAD desteğiyle genişlettik” ifadesine yer verildi. Arama kurtarma ekipmanlarının Jandarma envanterine kazandırılmasının ardından, personelin eğitimlerinin de tamamlandığı ve ilk müdahalede daha etkili bir yapıya kavuşulduğu kaydedildi.

Doğal Afetlerde Müdahale Süresi Kısalacak

Deprem bölgesi olarak bilinen Adıyaman'da, Valilik ve AFAD iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje, afet anında hızlı ve etkin müdahale süresinin kısaltılmasını sağlayacak. Özellikle deprem, sel, heyelan ve kazalara hızlı müdahale etmek, can kayıplarını en aza indirmek açısından büyük önem taşıyor.

Adıyaman'da Afet Yönetiminde Yeni Dönem

AFAD desteğiyle yapılan bu kapasite artışı, Adıyaman'da afet yönetimi konusundaki yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor. Yeni ekipmanlar ve Jandarma personelinin tatbikatlarla kazandığı pratik bilgi sayesinde, olası afet durumlarında hızlı ve koordineli bir müdahale sağlanması hedefleniyor. Valilik, AFAD ve Jandarma Teşkilatı’nın ortak çalışmalarıyla kentin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi planlanıyor.

Kaynak : PHA