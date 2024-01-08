Adıyaman İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hikmet Uz, 25 Eylül 2015 tarihinde şehit olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Bozkurt ile 1991 yılında Hatay'ın Serinyol ilçesi Eğitim Alayında yangında şehit olan Jandarma Er Tahir Yetkin'in ailelerini ziyaret etti.

Şehit ailelerini evlerinde ziyaret eden Adıyaman İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hikmet Uz, talep ve isteklerini dinledi. Uz, vatanı uğruna canlarını göz kırpmadan verem şehitlerin ailelerinin herzaman yanlarında olduğunu belirtti.



Kaynak : PHA