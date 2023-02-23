İzmit Belediyesi, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta kurmaya başladığı çadır kentlerde ve deprem bölgesinden Kocaeli’ye gelen vatandaşlara askıda sıcak yemek ve aile gıda paketi desteği sunacağını duyurdu.

Belediye, hem deprem bölgelerinde kuracağı çadır kentlerde yaşayacak vatandaşlara, hem de Kocaeli'ne gelmek durumunda kalan depremzedelere daha fazla destek olmak için askıda sıcak yemek ve aile gıda paketi kampanyasını başlattı.

Depremin ne demek olduğunu çok iyi bilen ve “Sizi en iyi biz anlarız” diyerek depremzedelere ilk günden beri yardımlarını ulaştıran vatandaşlar, https://www.izmitkardeseller.com/ internet adresinden dayanışmaya ortak olabiliyor.

Hayırsever vatandaşlar, sıcak yemek desteğine bir öğünü 50 TL, aile gıda paketine ise adeti 350 TL olmak üzere katkı verebileceği kaydedildi.