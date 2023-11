Tahmini Okuma Süresi: dakika

İHH ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında protokolü imzalanan proje kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanındaki okullarda eğitim gören öğrenciler, tamamen gönüllü olarak yaptıkları bağışlarla yetim kardeşlerine destek oluyor.

2013 yılından bu yana uygulanan proje ile bugüne kadar binlerce okul, on binlerce yetime destek verdi. Şu ana kadar Türkiye dâhil dünyanın 49 farklı ülke ve bölgesine iyiliklerin ulaştırıldığı proje kapsamında geçtiğimiz yıl, 74 şehirdeki 2 bin 502 okul 6 bin 571 yetim çocuğumuza sponsorluk yaptı.

Öğrenciler 45 ülkeden istediklerini seçebiliyor

Okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul, lise ve özel okullardaki öğrencilerin katılabildiği “İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi” ile öğrenciler, harçlıklarından biriktirdikleri 400 lira ile yetim bir çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmasına destek veriyor.

Yeni Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte, proje yeniden okullarda uygulanmaya başlandı. Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrenciler, İHH aracılığıyla yetim kardeşlerine desteklerini ulaştıracak. Öğrenciler, İHH’nın Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamındaki 45 ülke ve bölgeden dilediklerini seçebiliyor.

Yetim bilgileri bağışçılarla paylaşılıyor

“İyilikte Yarışan Sınıflar” projesine katılan sınıfların bir yetimi desteklemeye karar verdikten sonra en az bir yıl boyunca (birden fazla yetim kardeş edinmek de mümkün) her ay düzenli olarak yetim sponsorluk bedelini toplamaları gerekiyor. Sponsorluk süreci başlatıldıktan sonra sınıflar adına eşleştirilen yetimlerin ülkesi, adı, yaşı ve fotoğrafını içeren “Yetim Özet Bilgi Formu” posta veya e-posta ile İHH tarafından her sınıfa gönderiliyor. Proje, Milli Eğitim Bakanlığı’nın E-84037561-821.05-58445818 sayılı ve 21.09.2022 tarihli onayıyla sürdürülüyor.

Projeye nasıl dâhil olunuyor?

Projeye destek olmak isteyen sınıflar, okul idaresinin bilgisi dâhilinde öğretmenleri aracılığıyla yetim sponsoru olmak için başvuruda bulunabiliyor. Yetim Sponsorluk Formu elden teslim edilebildiği gibi, https://www.ihh.org.tr/bagis/yetim sayfası üzerinden de doldurulabiliyor. Yetim Özet Bilgi Formu sınıflara ulaştıktan sonra yetim bilgilerine www.ihh.org.tr/yetimlerim üzerinden ulaşılabiliyor.

136 binden fazla yetim çocuğa sponsorluk desteği

İHH İnsani Yardım Vakfı, uzun yıllardır yetimlere yönelik yardım çalışmaları düzenliyor. İHH, yetimlere yönelik yardım çalışmaları kapsamında, 120 ülkedeki 1 milyondan fazla yetime dönemsel yardım ulaştırırken, Türkiye ile birlikte 45 ülkede ve ülkemizde 80 şehirde bulunan 136 bin 269 yetime her ay düzenli destek oluyoruz.

Vakıf, 12 ülkedeki 42 yetimhane,1 yetim eğitim merkezi ve 1 eğitim kampüsü ile de yetimlere sahip çıkıyor.



Kaynak : PHA