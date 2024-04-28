Adıyaman Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi’nde dün akşam yaşanan olayda, nedeni henüz netleşmeyen bir sebeple bir polis memuru iki polisi şehit etti. Şehit polisler Kamuran Üçgül ve Gökhan Özer, Adıyaman Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde bugün saat 11.00’de düzenlenecek törenle memleketlerine uğurlanacak.

Dün akşam Saat 20.15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan Polis Memuru Süleyman Uğur Şahin, kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Gökhan Özer’i ağır yaralamıştı.

Olayın faili Polis Memuru Süleyman Uğur Şahin, görevli personel tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilmiş ve gözaltına alınmıştı.

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amiri Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Gökhan Özer hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kaynak : PHA