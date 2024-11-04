TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Çömez, İYİ Parti'nin kayyum atamalarına karşı olduğunu ve belediye başkanlarının yargı kararı olmadan görevden alınmasını doğru bulmadıklarını ifade etti.

Çömez, kayyum atamalarına yönelik eleştirisinde şu ifadeleri kullandı: "Parti olarak millet iradesiyle seçilmiş kişilerin yargı göz ardı edilerek görevlerinden alınmasını doğru bulmuyoruz. Bir kayyum uygulaması, millet iradesinin gaspı anlamını taşır. Hukukun evrensel ilkelerinden uzaklaşılmamalı. Suç varsa cezası verilmeli, ancak bu süreçte siyasi saik gözetilmemeli. Hastanelerde çocukların hayatını kaybettiği ciddi olaylar yaşanıyor ancak buralara kayyum atanmıyor, milletin seçtiği yöneticilere atanıyor."

"Sağlık Sistemi Çöküyor, Hekimlerden Elinizi Çekin"

Aile hekimliği sistemindeki yeni yönetmelik değişikliklerini de eleştiren Çömez, "Bu düzenleme, aile hekimlerini zor duruma düşüren, hasta ile hekimi karşı karşıya getiren bir uygulamadır" diyerek Sağlık Bakanlığı'na eleştirilerde bulundu. Çömez, "Sağlık Bakanını uyarıyorum, bu gidişle aile hekimi de bulamayacaksınız. Hekimlerin haklarına yönelik baskıcı uygulamalardan vazgeçin" ifadelerini kullandı.

İsrail ile Ticaret Eleştirisi: "Hülle Yapılıyor"

Çömez, İsrail ile ticaretin Mısır üzerinden sürdüğünü iddia ederek, "İsrail ile ticaret yapmayacağız denildi ancak Mısır ile ticaret iki kat arttı. Bu hülle yöntemidir, ticaretin dolaylı olarak sürdüğünü gösteriyor. İlgili bakanların yüzüne bu durumu sordum ancak tatmin edici yanıt alamadım" dedi.

"Devlet Mekanizması Sorgulanamaz Hale Geldi"

Çömez, Türkiye'nin temel sorunlarına ilişkin değerlendirmesinde, "Bu ülkenin en büyük problemi, demokrasinin işleyişine engel olan hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmemesidir. Devlet mekanizması artık sorgulanamaz, denetlenemez bir hale geldi" ifadelerini kullanarak, hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı.

"Kayyum Atamaları Hukuki Değil, Siyasi"

Kayyum atamalarının siyasi bir amaca hizmet ettiğini belirten Çömez, “Evrensel hukuk kurallarının uygulanmaması, devlet gücünün siyasi çıkarlara göre kullanılmasını kabul etmiyoruz. Millet iradesine müdahale, demokrasiye zarar vermektedir. Hukukun üstünlüğü sağlanmadıkça bu sorunların çözüme kavuşması mümkün değildir” diyerek hukukun ve demokrasinin işleyişine dikkat çekti.

Kaynak : PHA