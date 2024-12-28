"İl Divan Toplantısı Coşku ve Heyecanla Gerçekleşti"

Adıyaman İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Aralık ayı İl Divan Toplantısı’na il yönetimi, merkez ilçe yönetimi, hanım kolları, gençlik kolları ve mahalle temsilcileri katıldı. İl Başkanı İsmail Demir, toplantıda yaptığı konuşmada, “Bu kutlu davada katkı sunan tüm teşkilatlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bizleri bu yolda muvaffak eylesin” dedi.

"Yeni Katılımlar Heyecan Yarattı"

Toplantıda, partinin büyüme süreci ve yeni katılımlar da gündemdeydi. İyi Parti’nin Samsat Belediye Başkan Adayı Ferhat Ayhan ve MHP Samsat İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Taşkın’ın Yeniden Refah Partisi’ne katıldığını duyuran İsmail Demir, “Partimize katılan kıymetli isimlere hoş geldiniz diyoruz. Rabbim, bu kutlu davada bizlere her daim birlik ve beraberlik nasip etsin” ifadelerini kullandı.

“Her Geçen Gün Büyüyor ve Güçleniyoruz”

Yeniden Refah Partisi’nin Adıyaman’da büyümeye devam ettiğini belirten Demir, “Partimiz, halkımızın teveccühüyle her geçen gün güçleniyor. Birlik ve beraberlik içinde çalışarak hedeflerimize ulaşacağız” dedi.

Partiye Katılan İsimler

Ferhat Ayhan: İyi Parti Samsat Belediye Başkan Adayı

Mikail Taşkın: MHP Samsat İlçe Yönetim Kurulu Üyesi

Kaynak : PHA