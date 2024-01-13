İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, partisinin yerel seçimlere yönelik istişare kampının iptaline ilişkin Antalya’da konuştu.

Çok acı bir haber aldıklarını belirten Zorlu, "Irak’ın kuzeyinde hain terör örgütünün saldırısı neticesinde şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Bu vesileyle öncelikle şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." dedi.

Hafta sonu gerçekleştirecekleri yerel seçim istişare kampını ve aday tanıtım toplantılarını Genel Başkan Meral Akşener'in kararları doğrultusunda iptal ettiklerini kaydeden Zorlu, "Çünkü bugünler; teröre karşı milletçe siyaset üstü bir anlayışla bir arada olmamız gereken, milli birliğimizi muhafaza ederek teröre karşı dimdik durmamız gereken bir dönem. İnşallah hep birlikte hain PKK terör örgütünün bu emellerine ulaşmasını engelleyeceğiz, son terörist ortadan kaldırılana kadar." şeklinde konuştu.

Yerel seçimlerin yaklaşmasından dolayı zamanın kısıtı olduğunu ancak mümkün olması durumunda ilerleyen bir dönemde kampın gerçekleştirilebileceğine işaret eden Zorlu, "Önümüzdeki tarihlerde de aday tanıtım toplantılarımızı yeniden Antalya bölgesinde gerçekleştirmeyi planlayacağımızı düşünüyorum. Şu an tek düşüncemiz; bir an önce bu terörle mücadelenin hızlı ve daha etkin bir şekilde ilerlemesi ve hain PKK terör örgütünün ortadan kaldırılmasıdır." ifadesini kullandı.