Deprem felaketinin ardından yaralarını hızla sarmaya çalışan kente sanatla destek vermek istediklerini belirten Eraslan, "İtalyan ressamlara ait 30 adet yağlıboya tabloyu Adıyaman’da sanatseverlerle buluşturacağız. Ayrıca Adıyaman’ın tarihi bölgelerinde bir klip çekerek bölge turizm ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Adıyaman İl Halk Kütüphanesi'nde 12 Ekim’de başlayacak sergi, 30 Ekim’e kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Sergi, Adıyaman Valiliği ve Belediye Başkanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilecek.

“Valilik ve Belediye desteğiyle düzenlenen sergi”

Hikmet Eraslan, serginin Adıyaman Valisi Osman Varol ve Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin destekleriyle gerçekleştirileceğini ifade ederek, “Yaşanan üzücü olayların ardından bölgenin ekonomik ve turizm anlamında kalkınması için hepimizin elinden geleni yapması gerekiyor. Dosso Dossi Holding olarak birçok sanatsal faaliyeti sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yürütüyoruz. Ağrı ve Diyarbakır’dan sonra Adıyaman’da bu koleksiyonu sergileme kararı aldık. Sanatın, toplumların gelişimi için önemine inanıyorum” diye konuştu.

“Adıyaman'ın Tanıtımı için klip çekilecek”

Hikmet Eraslan, Adıyaman’ın turizm potansiyelini canlandırmak amacıyla, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerinde bir klip çekeceklerini de duyurdu. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı Milli Parkı başta olmak üzere çeşitli bölgelerde çekilecek olan klip, geniş bir kitleye ulaşacak. Eraslan, "Bu proje, Adıyaman’ın turizm ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA