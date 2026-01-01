İsviçre'nin Valais kantonundaki Crans-Montana kayak merkezinde yılbaşı gecesi büyük bir facia yaşandı. Yerel saatle 01.30 civarında 'Le Constellation' isimli eğlence mekânında meydana gelen patlamanın ardından iki katlı yapı kısa sürede alevlere teslim oldu.

Yetkililer, olayda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini, 100'ün üzerinde kişinin ise yaralandığını duyurdu. Hastanelere sevk edilen yaralılar arasında durumunun ağır olduğu bildirilen çok sayıda kişi bulunduğu aktarıldı.

İsviçre basınında yer alan bilgilere göre, patlama sırasında barda yaklaşık 100 kişinin bulunduğu belirtildi. Güvenlik önlemleri kapsamında olayın yaşandığı bölge ve çevresi uçuşa kapatıldı.

Basına yansıyan görüntülerde, binanın tamamen yandığı, çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin olay yerinde müdahalede bulunduğu görüldü.

Valais kanton polisi sözcüsü Gaëtan Lathion, can kayıplarının yaşandığını doğrularken, olayın terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini açıkladı.

Yangının çıkış nedeni henüz resmi olarak açıklanmazken, sosyal medyada ve bazı yerel kaynaklarda, yılbaşı eğlenceleri kapsamında düzenlenen konser sırasında kullanılan piroteknik ekipmanların yangını başlatmış olabileceği iddia edildi.

Turistik cazibesiyle bilinen Crans-Montana'nın, ocak ayı sonunda FIS Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapmasının planlandığı bildirildi.

Kaynak : PERRE