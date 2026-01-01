Adıyaman Valiliği tarafından 2025 yılı eğitim yatırımları kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, kentin yeni yaşam alanlarından biri olan Örenli'de önemli bir eğitim yatırımı daha hayata geçirildi. TOKİ tarafından inşa edilen Derslikli Örenli TOKİ İlkokulu ile Derslikli Örenli TOKİ Ortaokulu, modern fiziki yapıları ve çağdaş eğitim anlayışına uygun donanımlarıyla eğitim-öğretime açıldı.

Adıyaman Valiliği'nin paylaşımında, eğitimin geleceğin inşasında en önemli unsur olduğuna vurgu yapılarak, çocukların güvenli, sağlıklı ve nitelikli ortamlarda eğitim almasının öncelikli hedef olduğu ifade edildi. Açıklamada,'2025 yılı eğitim yatırımlarımız kapsamında; Adıyaman'da eğitime güçlü bir katkı daha sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Adıyaman'ın yeni yaşam alanı Örenli'de, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için çok önemli bir adım daha atılmıştır' ifadelerine yer verdi.

Adıyaman Valiliği, 'Modern yapıları, ferah sınıfları ve güçlü eğitim altyapısıyla hizmete sunulan Derslikli Örenli TOKİ İlkokulu ve Derslikli Örenli TOKİ Ortaokulu, çocuklarımızın neşeli sesleriyle hayat bulacak eğitim yuvalarıdır. Bu okulların Örenli'ye, Adıyaman'ımıza ve geleceğimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde eğitimin öncelikli alanlardan biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Adıyaman Valiliği'nin il genelinde eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlara kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Öğrencilerin daha güvenli ve çağdaş ortamlarda eğitim alabilmesi amacıyla tüm imkânların seferber edildiği ifade edildi.

Kaynak : PERRE