Türk evinde toplanan grup İsveç Konsolosluğu önüne gelerek basın açıklaması sonrası karanfil dağıttı.

İsveç'te, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasının tepkiler sürüyor.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ABD Bölge Başkanlığının organizasyonuna, Türk toplumu üyelerinin yanısıra bölgede yaşayan diğer etnik topluluklar katıldı.

New York Türk evi önünde toplanan grup buradan New York'taki İsveç Başkonsolosluğu önüne yürüyüş yaptı.

İsveç Başkonsolosluğuna gelen grup, Türkçe ve İngilizce basın bildirileri okundu.

'Nefrete Hayır, Barış ve Kardeşliğe evet' sloganı eşliğinde konuşmasına başlayan UID ABD Başkanı Levent Ali Yıldız, "İsveç ve Danimarka çifte vatandaşı ırkçı bir politikacının kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i yakması ve dakikalarca Müslümanlara tehditler savurması, fikir, düşünce ve ifade özgürlüğü ile açıklanamayacak bir vandallık ve bariz bir nefret suçudur. Ancak kutsal kitabımız ve inancımız saldırı altında olduğunda sessiz kalacak ve sinecek değiliz. Biz başka inançlara karşı yapılan nefret suçları içinde aynı tepkiyi gösterdik" diye konuştu.

Grup açıklama sonrasında İsveç konsolosluk binası önünde yoldan geçenlere karanfil ile birlikte basın bildirisini dağıttı.

Muhammed TAŞÇILAR - Emine YILMAZ - abdpost.com / ABD (İGFA)