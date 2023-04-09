AK Parti milletvekili aday listeleri il il açıklandı. İşte aday listeleri...
ADANA 1 ÖMER ÇELİK
ADANA 2 AHMET ZENBİLCİ
ADANA 3 SUNAY KARAMIK
ADANA 4 ABDULLAH DOĞRU
ADANA 5 FARUK AYTEK
ADANA 6 MUSTAFA YILDIZ
ADANA 7 HASAN HÜSEYİN KUŞCU
ADANA 8 EROL KAHRAMAN
ADANA 9 KASIM PAMUK
ADANA 10 FATİME YURDUSEVEN
ADANA 11 DİNÇER DİNÇ
ADANA 12 MELİKE DOĞAN
ADANA 13 RAMAZAN ÇIRAK
ADANA 14 OĞUZHAN GÜRHANİ
ADANA 15 MEHMET KURTARAN
ADIYAMAN 1 RESUL KURT
ADIYAMAN 2 İSHAK ŞAN
ADIYAMAN 3 MUSTAFA ALKAYIŞ
ADIYAMAN 4 HÜSEYİN ÖZHAN
ADIYAMAN 5 ZİYA POLAT
AFYONKARAHİSAR 1 ALİ ÖZKAYA
AFYONKARAHİSAR 2 İBRAHİM YURDUNUSEVEN
AFYONKARAHİSAR 3 HASAN ARSLAN
AFYONKARAHİSAR 4 FERDA ERTÜRK
AFYONKARAHİSAR 5 HAKKI ÖZTÜRK
AFYONKARAHİSAR 6 ETHEM KARAHAN
AĞRI 1 RUKEN KİLERCİ
AĞRI 2 ABBAS AYDIN
AĞRI 3 MEHMET ALİ BİLGİLİ
AĞRI 4 ŞABAN POLAT
AMASYA 1 HALUK İPEK
AMASYA 2 HASAN ÇİLEZ
AMASYA 3 ABDULKERİM BUĞRA ŞİMŞEK
ANKARA-1 1 YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ
ANKARA-1 2 JÜLİDE SARIEROĞLU
ANKARA-1 3 MURAT ALPARSLAN
ANKARA-1 4 ZEHRANUR AYDEMİR
ANKARA-1 5 MUSTAFA HASGÜL
ANKARA-1 6 EBRU KURBAN YALDIZ
ANKARA-1 7 MUHAMMED ABDULLAH ÖZER
ANKARA-1 8 OSMAN KARAASLAN
ANKARA-1 9 HASAN ERÇELEBİ
ANKARA-1 10 EYÜP GÖKHAN ÖZEKİN
ANKARA-1 11 EDİBE SİNEM ERSOY
SEÇİM ÇEVRESİ ADAY
SIRA NO
ADI SOYADI
ANKARA-1 12 İLHAMİ TEKE
ANKARA-1 13 MUHAMMET TARIK KUYRUKCU
ANKARA-2 1 VEDAT BİLGİN
ANKARA-2 2 LÜTFİYE SELVA ÇAM
ANKARA-2 3 ORHAN YEGİN
ANKARA-2 4 ZEYNEP YILDIZ
ANKARA-2 5 OSMAN GÖKÇEK
ANKARA-2 6 KURTCAN ÇELEBİ
ANKARA-2 7 ABDULVAHAP ŞAHİN
ANKARA-2 8 CİHAN ANKARA
ANKARA-2 9 EJDER ONURSAL
ANKARA-2 10 SERVET TÜRKAYIK
ANKARA-2 11 BURCU GÖKALP
ANKARA-3 1 FUAT OKTAY
ANKARA-3 2 LEYLA ŞAHİN USTA
ANKARA-3 3 ÖMER İLERİ
ANKARA-3 4 ASUMAN ERDOĞAN
ANKARA-3 5 AHMET FETHAN BAYKOÇ
ANKARA-3 6 REMZİ ALBASAN
ANKARA-3 7 HALİSE ÇİFTCİ
ANKARA-3 8 AHMET ÇOTUK
ANKARA-3 9 AHMET GÜL
ANKARA-3 10 ERTUNÇ GÜNGÖR
ANKARA-3 11 HALİL HOTAMAN
ANKARA-3 12 CANSIN YILMAZ YAŞAR
ANTALYA 1 MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
ANTALYA 2 MUSTAFA KÖSE
ANTALYA 3 TUBA VURAL ÇOKAL
ANTALYA 4 KEMAL ÇELİK
ANTALYA 5 ATAY USLU
ANTALYA 6 İBRAHİM ETHEM TAŞ
ANTALYA 7 KUDDUSİ MÜFTÜOĞLU
ANTALYA 8 İZZETTİN SULTANYAR
ANTALYA 9 TÜLAY BEŞKONAK ÖZÇAY
ANTALYA 10 YUSUF MAYISLAR
ANTALYA 11 BETÜL DEMİROK
ANTALYA 12 RÜŞTÜ PEKER
ANTALYA 13 FERAH NUR ÜNAL
ANTALYA 14 ÖZCAN YILDIRIM
ANTALYA 15 MEHMET UYSAL
ANTALYA 16 YAHYA TURGUT
ANTALYA 17 İBRAHİM BAYUK
ARTVİN 1 FARUK ÇELİK
ARTVİN 2 AHMET ERDEM
SEÇİM ÇEVRESİ ADAY
SIRA NO
ADI SOYADI
AYDIN 1 MUSTAFA SAVAŞ
AYDIN 2 SEDA SARIBAŞ
AYDIN 3 ÖMER ÖZMEN
AYDIN 4 MUSTAFA ABAK
AYDIN 5 MEHMET UMUT TUNCER
AYDIN 6 DUYGU GÖĞDE
AYDIN 7 MURAT GÜN
AYDIN 8 MEHMET ARKUN
BALIKESİR 1 İSMAİL OK
BALIKESİR 2 BELGİN UYGUR
BALIKESİR 3 MUSTAFA CANBEY
BALIKESİR 4 ALİ TAYLAN ÖZTAYLAN
BALIKESİR 5 PAKİZE MUTLU AYDEMİR
BALIKESİR 6 MEHMET AYDEMİR
BALIKESİR 7 AHMET GÜR
BALIKESİR 8 EŞREF USLU
BALIKESİR 9 FATİH GÜNGÖR
BİLECİK 1 HALİL ELDEMİR
BİLECİK 2 HÜSNÜ ERSOY
BİNGÖL 1 FEYZİ BERDİBEK
BİNGÖL 2 ZEKİ KORKUTATA
BİNGÖL 3 FURKAN UFUK COŞKUN
BİTLİS 1 TURAN BEDİRHANOĞLU
BİTLİS 2 MUAZ ERGEZEN
BİTLİS 3 CEBRAİL YAKIŞIR
BOLU 1 YÜKSEL COŞKUNYÜREK
BOLU 2 ARZU AYDIN
BOLU 3 KAZIM KONAK
BURDUR 1 ADEM KORKMAZ
BURDUR 2 MUSTAFA OĞUZ
BURDUR 3 VOLKAN MENGİ
BURSA-1 1 EFKAN ALA
BURSA-1 2 REFİK ÖZEN
BURSA-1 3 AHMET KILIÇ
BURSA-1 4 EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ
BURSA-1 5 MUSTAFA YAVUZ
BURSA-1 6 AHMET YILDIZ
BURSA-1 7 İRFAN AKKAYA
BURSA-1 8 ÖMER FARUK TEMİZTÜRK
BURSA-1 9 SEMİH PEKSERT
BURSA-1 10 MİHRİMAH KOCABIYIK
BURSA-2 1 MUSTAFA VARANK
BURSA-2 2 AYHAN SALMAN
BURSA-2 3 OSMAN MESTEN
SEÇİM ÇEVRESİ ADAY
SIRA NO
ADI SOYADI
BURSA-2 4 EMEL GÖZÜKARA DURMAZ
BURSA-2 5 MUHAMMET MÜFİT AYDIN
BURSA-2 6 MUSTAFA YILDIRIM
BURSA-2 7 FUAT ALPASLAN
BURSA-2 8 SÜLEYMAN ÇELİK
BURSA-2 9 ASUMAN AKÇAY SAKALLI
BURSA-2 10 MUSTAFA KAYA
ÇANAKKALE 1 AYHAN GİDER
ÇANAKKALE 2 JÜLİDE İSKENDEROĞLU
ÇANAKKALE 3 NAZIM HİKMET KESKİNER
ÇANAKKALE 4 HALİL ZAHİT MERT
ÇANKIRI 1 MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU
ÇANKIRI 2 SALİM ÇİVİTCİOĞLU
ÇORUM 1 YUSUF AHLATCI
ÇORUM 2 OĞUZHAN KAYA
ÇORUM 3 ZEKİ GÜL
ÇORUM 4 RAMAZAN KELEPİRCİOĞLU
DENİZLİ 1 CAHİT ÖZKAN
DENİZLİ 2 ŞAHİN TİN
DENİZLİ 3 NİLGÜN ÖK
DENİZLİ 4 EKREM BAŞER
DENİZLİ 5 OSMAN YÜCELİŞ
DENİZLİ 6 BİRTAN ŞAHAN
DENİZLİ 7 FERİDE KABADAYILAR
DİYARBAKIR 1 MEHMET GALİP ENSARİOĞLU
DİYARBAKIR 2 MEHMET SAİD YAZ
DİYARBAKIR 3 SUNA KEPOLU ATAMAN
DİYARBAKIR 4 AYŞEGÜL BİÇER
DİYARBAKIR 5 AZİZ ALPER BİTEN
DİYARBAKIR 6 ABDULVAHİT GÜVENSEN
DİYARBAKIR 7 FEYZULLAH ŞİMŞEK
DİYARBAKIR 8 HATİCE SEYDAOĞLU
DİYARBAKIR 9 ABDURRAHMAN KİKİZADE
DİYARBAKIR 10 TAHSİN ARSLAN
DİYARBAKIR 11 MUHAMMED AHMET MAHSUM MELİKOĞLU
DİYARBAKIR 12 SEYİD KUTUP YILDIRIM
EDİRNE 1 FATMA AKSAL
EDİRNE 2 TARIK HATİPLER
EDİRNE 3 ERDİNÇ ÇEKİÇ
EDİRNE 4 SEVDA NUR KURBAN
ELAZIĞ 1 EROL KELEŞ
ELAZIĞ 2 EJDER AÇIKKAPI
ELAZIĞ 3 MAHMUT RIDVAN NAZIRLI
ELAZIĞ 4 MÜCAHİT YANILMAZ
SEÇİM ÇEVRESİ ADAY
SIRA NO
ADI SOYADI
ELAZIĞ 5 HASAN MURAT ÖZ
ERZİNCAN 1 SÜLEYMAN KARAMAN
ERZİNCAN 2 MEHMET CAVİT ŞİRECİ
ERZURUM 1 SELAMİ ALTINOK
ERZURUM 2 FATMA ÖNCÜ
ERZURUM 3 MEHMET EMİN ÖZ
ERZURUM 4 ABDURRAHİM FIRAT
ERZURUM 5 AYŞE DENİZ ÇELİK
ERZURUM 6 MUHAMMED GÖKBERK KOCAALİLER
ESKİŞEHİR 1 FATİH DÖNMEZ
ESKİŞEHİR 2 AYŞEN GÜRCAN
ESKİŞEHİR 3 ALİ DEMİREL
ESKİŞEHİR 4 HAKAN ÇİZMELİOĞLU
ESKİŞEHİR 5 PINAR TURHANOĞLU GÜCÜYENER
ESKİŞEHİR 6 DERYA ÇIRAKLI
GAZİANTEP 1 ABDULHAMİT GÜL
GAZİANTEP 2 MEHMET EYUP ÖZKEÇECİ
GAZİANTEP 3 ALİ ŞAHİN
GAZİANTEP 4 DERYA BAKBAK
GAZİANTEP 5 MESUT BOZATLI
GAZİANTEP 6 ŞEHZADE DEMİR
GAZİANTEP 7 İRFAN ÇELİKASLAN
GAZİANTEP 8 BÜNYAMİN BOZGEYİK
GAZİANTEP 9 FERAY YILMAZ
GAZİANTEP 10 MUHAMMED HAKAN TANRIÖVER
GAZİANTEP 11 HASAN TEKE
GAZİANTEP 12 ABDULLAH DURDU
GAZİANTEP 13 CUMA REYHAN
GAZİANTEP 14 ABDULLAH KORKMAZ
GİRESUN 1 NAZIM ELMAS
GİRESUN 2 ALİ TEMÜR
GİRESUN 3 TOLGA ERENER
GİRESUN 4 BERRİN AYDIN
GÜMÜŞHANE 1 CELALETTİN KÖSE
GÜMÜŞHANE 2 ÜNAL YILMAZ
HAKKARİ 1 ABDULMUTTALİP ÖZBEK
HAKKARİ 2 MEHMET BUDAK
HAKKARİ 3 HİKMET YAŞAR
HATAY 1 ADEM YEŞİLDAL
HATAY 2 ABDULKADİR ÖZEL
HATAY 3 HÜSEYİN YAYMAN
HATAY 4 KEMAL KARAHAN
HATAY 5 ZEHRA EREN
HATAY 6 CENGİZ YILDIZ
SEÇİM ÇEVRESİ ADAY
SIRA NO
ADI SOYADI
HATAY 7 FİLİZ ÖZÇÖREKÇİ
HATAY 8 AHMET ALPER SOYLU
HATAY 9 MEHMET HAKAN YILMAZ
HATAY 10 HALİL ERSEN DOĞAN
HATAY 11 NECMİDDİN ÇİTO
ISPARTA 1 MEHMET UĞUR GÖKGÖZ
ISPARTA 2 OSMAN ZABUN
ISPARTA 3 YAKUP KÜTÜK
ISPARTA 4 NESRİN SEMİZ
MERSİN 1 NUREDDİN NEBATİ
MERSİN 2 ALİ KIRATLI
MERSİN 3 HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ
MERSİN 4 FARUK DİNÇ
MERSİN 5 MEHMET AKDOĞAN
MERSİN 6 ALİ İHSAN GÖK
MERSİN 7 SERKAN TANRIKULU
MERSİN 8 HAKKI MENİZ
MERSİN 9 FATİH DÖLEK
MERSİN 10 MUSTAFA ERİM
MERSİN 11 FİRDEVS AKTÜRK
MERSİN 12 HALİT PEKDURAN
MERSİN 13 SEÇKİN TAŞ
İSTANBUL-1 1 MURAT KURUM
İSTANBUL-1 2 ERKAN KANDEMİR
İSTANBUL-1 3 HASAN TURAN
İSTANBUL-1 4 MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
İSTANBUL-1 5 HULUSİ ŞENTÜRK
İSTANBUL-1 6 MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU
İSTANBUL-1 7 TUĞBA IŞIK ERCAN
İSTANBUL-1 8 İSMAİL ERDEM
İSTANBUL-1 9 YAHYA ÇELİK
İSTANBUL-1 10 BEHİYE EKER
İSTANBUL-1 11 SERKAN BAYRAM
İSTANBUL-1 12 ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK
İSTANBUL-1 13 AZMİ EKİNCİ
İSTANBUL-1 14 NURETTİN ALAN
İSTANBUL-1 15 FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
İSTANBUL-1 16 LEMAN YENİGÜN
İSTANBUL-1 17 ESMA ERSİN
İSTANBUL-1 18 UMUT ARMAN SONAY
İSTANBUL-1 19 ALİ SEVİNÇ
İSTANBUL-1 20 MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU
İSTANBUL-1 21 RÜSTEM KABİL
İSTANBUL-1 22 ALİ YAZLI
SEÇİM ÇEVRESİ ADAY
SIRA NO
ADI SOYADI
İSTANBUL-1 23 AYDOĞAN AHIAKIN
İSTANBUL-1 24 ZEYNETTİN AYDIN
İSTANBUL-1 25 CEMAL DONAT
İSTANBUL-1 26 EBRU SARACOĞLU
İSTANBUL-1 27 AYŞEGÜL ESRA ATİK
İSTANBUL-1 28 FATİH ÖGÜN
İSTANBUL-1 29 ZEYNEP BAYIR
İSTANBUL-1 30 MURAT AÇIK
İSTANBUL-1 31 VELİ ARSLAN
İSTANBUL-1 32 YUNUS FIRAT AYDIN
İSTANBUL-1 33 MUSTAFA NAİM YAĞCI
İSTANBUL-1 34 FURKAN GÖKGÖZ
İSTANBUL-1 35 NURETTİN ALAGÖZ
İSTANBUL-2 1 SÜLEYMAN SOYLU
İSTANBUL-2 2 HALİT YEREBAKAN
İSTANBUL-2 3 RABİA KALENDER İLHAN
İSTANBUL-2 4 MEHMET ÖNDER AKSAKAL
İSTANBUL-2 5 MUSTAFA DEMİR
İSTANBUL-2 6 İSMAİL EMRAH KARAYEL
İSTANBUL-2 7 ZAFER SIRAKAYA
İSTANBUL-2 8 BÜŞRA PAKER
İSTANBUL-2 9 SEVAN SIVACIOĞLU
İSTANBUL-2 10 DERYA AYAYDIN
İSTANBUL-2 11 ADEM YILDIRIM
İSTANBUL-2 12 SENA NUR ÇELİK
İSTANBUL-2 13 AHMET BİLAL KIYMAZ
İSTANBUL-2 14 HÜSEYİN EROĞLU
İSTANBUL-2 15 ENES EMİNOĞLU
İSTANBUL-2 16 AHMET HAMDİ ÇAMLI
İSTANBUL-2 17 EMRE USTAOSMANOĞLU
İSTANBUL-2 18 ŞEVKİ ŞAR
İSTANBUL-2 19 CAHİT ALTUNAY
İSTANBUL-2 20 ÖMER FUAT GÜNDAY
İSTANBUL-2 21 ORHAN NARİN
İSTANBUL-2 22 SELÇUK KAR
İSTANBUL-2 23 KEMAL OĞUZ KIDİL
İSTANBUL-2 24 FERŞAT YILDIRIM
İSTANBUL-2 25 ECRİN NAZLI İNAN
İSTANBUL-2 26 NAZİF BARIŞ ÇİFTÇİOĞLU
İSTANBUL-2 27 BEŞİR AÇIKÇA
İSTANBUL-3 1 NUMAN KURTULMUŞ
İSTANBUL-3 2 ÖZLEM ZENGİN
İSTANBUL-3 3 CÜNEYT YÜKSEL
İSTANBUL-3 4 ZEKERİYA YAPICIOĞLU
SEÇİM ÇEVRESİ ADAY
SIRA NO
ADI SOYADI
İSTANBUL-3 5 HALİS DALKILIÇ
İSTANBUL-3 6 RÜMEYSA KADAK
İSTANBUL-3 7 OĞUZ ÜÇÜNCÜ
İSTANBUL-3 8 NECMİ KADIOĞLU
İSTANBUL-3 9 ŞAMİL AYRIM
İSTANBUL-3 10 SEDA GÖREN BÖLÜK
İSTANBUL-3 11 NİLHAN AYAN
İSTANBUL-3 12 YILDIZ KONAL SÜSLÜ
İSTANBUL-3 13 ŞENGÜL KARSLI
İSTANBUL-3 14 YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI
İSTANBUL-3 15 HALİME KÖKCE
İSTANBUL-3 16 MEHMET SARI
İSTANBUL-3 17 NEVZAT ŞATIROĞLU
İSTANBUL-3 18 EKREM GÖRÇEKER
İSTANBUL-3 19 NECATİ KARAGÖZ
İSTANBUL-3 20 RASİM ERDOĞMUŞ
İSTANBUL-3 21 YUSUF ASLAN
İSTANBUL-3 22 MUSTAFA KORKUT
İSTANBUL-3 23 MUTLU BOZOĞLU
İSTANBUL-3 24 FETİ AHMET BALIN
İSTANBUL-3 25 OKTAY ŞAMDANLI
İSTANBUL-3 26 MEHMET YILDIZ
İSTANBUL-3 27 YILMAZ DURMUŞ
İSTANBUL-3 28 NEVİN MİNE VURAL
İSTANBUL-3 29 MEMET YALÇIN
İSTANBUL-3 30 NAZİF ÇETİN
İSTANBUL-3 31 RAMAZAN ARKAN
İSTANBUL-3 32 HARUN ÇELİK
İSTANBUL-3 33 RASİM YAĞAR
İSTANBUL-3 34 CEMAL TOPTANCI
İSTANBUL-3 35 RECEP SEYYAR
İSTANBUL-3 36 ALİ ÇİÇEK
İZMİR-1 1 MEHMET KASAPOĞU
İZMİR-1 2 MAHMUT ATİLLA KAYA
İZMİR-1 3 ŞEBNEM BURSALI
İZMİR-1 4 MEHMET ALİ ÇELEBİ
İZMİR-1 5 CEMAL BEKLE
İZMİR-1 6 SAVCI SAYAN
İZMİR-1 7 ENES EFENDİOĞLU
İZMİR-1 8 ÖMÜR ŞANLI
İZMİR-1 9 MEHMET SADIK TUNÇ
İZMİR-1 10 NİSA ALPTEKİN
İZMİR-1 11 MEHMET SAİD BAŞDAŞ
İZMİR-1 12 SELAHATTİN SERDAR MUÇAY
SEÇİM ÇEVRESİ ADAY
SIRA NO
ADI SOYADI
İZMİR-1 13 BERKAN YILDIZHAN
İZMİR-1 14 HATİCE YELİZ KARATAŞ
İZMİR-2 1 EYYÜP KADİR İNAN
İZMİR-2 2 FEHMİ ALPAY ÖZALAN
İZMİR-2 3 CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
İZMİR-2 4 YAŞAR KIRKPINAR
İZMİR-2 5 KEREM ALİ SÜREKLİ
İZMİR-2 6 MUHAMMET DOĞAN
İZMİR-2 7 DİLEK YILDIZ
İZMİR-2 8 İSMAİL HANCI
İZMİR-2 9 AHMET CAN ÇELİK
İZMİR-2 10 GÜLŞEN GEZİCİ
İZMİR-2 11 HALİL POLAT
İZMİR-2 12 VEYSEL GÜLDOĞAN
İZMİR-2 13 GÜVEN DEMİRAĞ
İZMİR-2 14 YASİN DEMİREL
KARS 1 ADEM ÇALKIN
KARS 2 YUNUS KILIÇ
KARS 3 SERKANT AYKUL
KASTAMONU 1 HALİL ULUAY
KASTAMONU 2 FATMA SERAP EKMEKCİ
KASTAMONU 3 MEHMET UMUR
KAYSERİ 1 HULUSİ AKAR
KAYSERİ 2 AYŞE BÖHÜRLER
KAYSERİ 3 ŞABAN ÇOPUROĞLU
KAYSERİ 4 MURAT CAHİD CINGI
KAYSERİ 5 SAYIN BAYAR ÖZSOY
KAYSERİ 6 MAHMUT GÜRCAN
KAYSERİ 7 EMİNE TİMUÇİN
KAYSERİ 8 HÜSEYİN CAHİT ÖZDEN
KAYSERİ 9 HÜSEYİN OKANDAN
KAYSERİ 10 DENİZ MUSTAFA ÇAĞAN
KIRKLARELİ 1 AHMET GÖKHAN SARIÇAM
KIRKLARELİ 2 HÜSEYİN TUZCU
KIRKLARELİ 3 NEŞE KİRAZ
KIRŞEHİR 1 NECMETTİN ERKAN
KIRŞEHİR 2 OSMAN ARSLAN
KOCAELİ 1 SADETTİN HÜLAGÜ
KOCAELİ 2 RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU
KOCAELİ 3 VEYSAL TİPİOĞLU
KOCAELİ 4 MEHMET AKİF YILMAZ
KOCAELİ 5 CEMİL YAMAN
KOCAELİ 6 SAMİ ÇAKIR
KOCAELİ 7 YASEMİN ÖZDEMİR
SEÇİM ÇEVRESİ ADAY
SIRA NO
ADI SOYADI
KOCAELİ 8 MEHMET ELLİBEŞ
KOCAELİ 9 ALİ GÜNEY
KOCAELİ 10 BERNA ABİŞ
KOCAELİ 11 HASAN SOBA
KOCAELİ 12 ERKAN AKSOY
KOCAELİ 13 GÜLAY ARTUT
KOCAELİ 14 İBRAHİM EFE
KONYA 1 TAHİR AKYÜREK
KONYA 2 ORHAN ERDEM
KONYA 3 SELMAN ÖZBOYACI
KONYA 4 MERYEM GÖKA
KONYA 5 ABDULLAH AĞRALI
KONYA 6 MEHMET BAYKAN
KONYA 7 ZİYA ALTUNYALDIZ
KONYA 8 LATİF SELVİ
KONYA 9 MUSTAFA HAKAN ÖZER
KONYA 10 FARUK ÖZÇELİK
KONYA 11 BURHANETTİN SEVENCAN
KONYA 12 SAADET ARMAĞAN GÜLEÇ KORUMAZ
KONYA 13 ERCAN USLU
KONYA 14 HÜMEYRA SAÇKESEN
KONYA 15 MUHAMMED ZEREN
KÜTAHYA 1 ADİL BİÇER
KÜTAHYA 2 İSMAİL ÇAĞLAR BAYIRCI
KÜTAHYA 3 MEHMET DEMİR
KÜTAHYA 4 ESRA ÖZBEK BALCI
KÜTAHYA 5 MUSTAFA ALTUĞ ATALAY
MALATYA 1 BÜLENT TÜFENKCİ
MALATYA 2 İHSAN KOCA
MALATYA 3 İNANÇ SİRAÇ KARA ÖLMEZTOPRAK
MALATYA 4 ABDURRAHMAN BABACAN
MALATYA 5 VAHİT ATALAN
MALATYA 6 RAMAZAN ÖZCAN
MANİSA 1 BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU
MANİSA 2 MURAT BAYBATUR
MANİSA 3 TAMER AKKAL
MANİSA 4 AHMET MÜCAHİT ARINÇ
MANİSA 5 MEHMET ALİ ÖZKAN
MANİSA 6 AYŞE NEVİN SERT
MANİSA 7 MÜRŞİT GEDİZLİ
MANİSA 8 FATİH KATIÖZ
MANİSA 9 AHMET PALABIYIK
MANİSA 10 YAŞAR DEMİREL
KAHRAMANMARAŞ 1 VAHİT KİRİŞÇİ
SEÇİM ÇEVRESİ ADAY
SIRA NO
ADI SOYADI
KAHRAMANMARAŞ 2 ÖMER ORUÇ BİLAL DEBGİCİ
KAHRAMANMARAŞ 3 MEVLÜT KURT
KAHRAMANMARAŞ 4 TUBA KÖKSAL
KAHRAMANMARAŞ 5 MEHMET ŞAHİN
KAHRAMANMARAŞ 6 HASAN GEZGİNÇ
KAHRAMANMARAŞ 7 KORAY KIRAÇ
KAHRAMANMARAŞ 8 RAMAZAN GÜRBAK
MARDİN 1 FARUK KILIÇ
MARDİN 2 MUHAMMED ADAK
MARDİN 3 MEHMET AKİF NUHOĞLU
MARDİN 4 ABDULVAHAP ARBAĞ
MARDİN 5 MEHMET SAMSA
MARDİN 6 AYHAN ASLAN
MUĞLA 1 KADEM METE
MUĞLA 2 YAKUP OTGÖZ
MUĞLA 3 EYLEM TAN
MUĞLA 4 TURGAY ÖZTÜRK
MUĞLA 5 ALİ METE KARAGÖZ
MUĞLA 6 HAKAN FEVZİ İLHAN
MUĞLA 7 ALİ TEKİN
MUŞ 1 MEHMET EMİN ŞİMŞEK
MUŞ 2 NUR AHMET KILIÇASLAN
MUŞ 3 MUHAMMED BAHADDİN İŞIK
NEVŞEHİR 1 SÜLEYMAN ÖZGÜN
NEVŞEHİR 2 EMRE ÇALIŞKAN
NEVŞEHİR 3 MUSTAFA RAUF YANAR
NİĞDE 1 CEVAHİR UZKURT
NİĞDE 2 YAVUZ ERGUN
NİĞDE 3 İBRAHİM BALOĞLU
ORDU 1 MAHMUT ÖZER
ORDU 2 İBRAHİM UFUK KAYNAK
ORDU 3 MUSTAFA HAMARAT
ORDU 4 İSA YÜKSEL
ORDU 5 İSA GÜL
ORDU 6 SAMET ÖZDEMİR
RİZE 1 MUHAMMED AVCI
RİZE 2 HARUN MERTOĞLU
RİZE 3 YILMAZ KATMER
SAKARYA 1 LÜTFİ BAYRAKTAR
SAKARYA 2 ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK
SAKARYA 3 ALİ İNCİ
SAKARYA 4 ERTUĞRUL KOCACIK
SAKARYA 5 MURAT KAYA
SAKARYA 6 AKİF ADNAN DİZER
SEÇİM ÇEVRESİ ADAY
SIRA NO
ADI SOYADI
SAKARYA 7 KÜRŞAT KILIÇ
SAKARYA 8 RAHMİ CAN ŞEŞEN
SAMSUN 1 MEHMET MUŞ
SAMSUN 2 ÇİĞDEM KARAASLAN
SAMSUN 3 YUSUF ZİYA YILMAZ
SAMSUN 4 ORHAN KIRCALI
SAMSUN 5 ERSAN AKSU
SAMSUN 6 MÜCAHİT YILMAZ
SAMSUN 7 HAVVA ŞEN SAYGIN
SAMSUN 8 KADİR KAYAN
SAMSUN 9 İRFAN ŞENOCAK
SİİRT 1 MERVAN GÜL
SİİRT 2 FEYZİ SEVGİLİ
SİİRT 3 LOKMAN ÖZCAN
SİNOP 1 NAZIM MAVİŞ
SİNOP 2 SEYİT ALİ ÇETİN
SİVAS 1 ABDULLAH GÜLER
SİVAS 2 HAKAN AKSU
SİVAS 3 RUKİYE TOY
SİVAS 4 RÜSTEM YÜCE
SİVAS 5 SERDAR ÖKSÜM
TEKİRDAĞ 1 MESTAN ÖZCAN
TEKİRDAĞ 2 GÖKHAN DİKTAŞ
TEKİRDAĞ 3 ÇİĞDEM KONCAGÜL
TEKİRDAĞ 4 HAKAN SUNAL
TEKİRDAĞ 5 ABDULLAH ÖĞE
TEKİRDAĞ 6 AKIN YILMAZ
TEKİRDAĞ 7 MÜGE YILDIZ TOPAK
TEKİRDAĞ 8 DEFNE GEZER
TOKAT 1 YUSUF BEYAZIT
TOKAT 2 MUSTAFA ARSLAN
TOKAT 3 CÜNEYT ALDEMİR
TOKAT 4 ADEM DİZER
TOKAT 5 MEHMET CAN
TRABZON 1 ADİL KARAİSMAİLOĞLU
TRABZON 2 MUSTAFA ŞEN
TRABZON 3 YILMAZ BÜYÜKAYDIN
TRABZON 4 VEHBİ KOÇ
TRABZON 5 MERYEM SÜRMEN
TRABZON 6 ZAFER OFLUOĞLU
TUNCELİ 1 HAKAN ÖZER
ŞANLIURFA 1 BEKİR BOZDAĞ
ŞANLIURFA 2 ABDULKADİR EMİN ÖNEN
ŞANLIURFA 3 ABDÜRRAHİM DUSAK
SEÇİM ÇEVRESİ ADAY
SIRA NO
ADI SOYADI
ŞANLIURFA 4 MEHMET ALİ CEVHERİ
ŞANLIURFA 5 CEVAHİR ASUMAN YAZMACI
ŞANLIURFA 6 İBRAHİM EYYÜPOĞLU
ŞANLIURFA 7 HİKMET BAŞAK
ŞANLIURFA 8 MEHMET FARUK PINARBAŞI
ŞANLIURFA 9 MAHMUT KAÇAR
ŞANLIURFA 10 NİHAT KILIÇ
ŞANLIURFA 11 EMRE KARAÇİZMELİ
ŞANLIURFA 12 MEHMET İLHAMİ GÜNBEGİ
ŞANLIURFA 13 ABDULLAH AKSAK
ŞANLIURFA 14 ABDURRAHİM TORU
UŞAK 1 İSMAİL GÜNEŞ
UŞAK 2 FAHRETTİN TUĞRUL
UŞAK 3 HİLAL SABANCI
VAN 1 BURHAN KAYATÜRK
VAN 2 KAYHAN TÜRKMENOĞLU
VAN 3 ABDULAHAT ARVAS
VAN 4 AZAD KARTAL
VAN 5 SELMA BİÇEK
VAN 6 MUHAMMED ÇALAĞAN
VAN 7 ÖMER FARUK KARAKURT
VAN 8 MUHAMMED AFFAN ORHAN
YOZGAT 1 ABDULKADİR AKGÜL
YOZGAT 2 SÜLEYMAN ŞAHAN
YOZGAT 3 İSKENDER MİNAR
YOZGAT 4 YUSUF İBİŞ
ZONGULDAK 1 MUAMMER AVCI
ZONGULDAK 2 SAFFET BOZKURT
ZONGULDAK 3 AHMET ÇOLAKOĞLU
ZONGULDAK 4 NEJDET TISKAOĞLU
ZONGULDAK 5 DİLEK KAYA
AKSARAY 1 CENGİZ AYDOĞDU
AKSARAY 2 HÜSEYİN ALTINSOY
AKSARAY 3 SEVİNÇ KASAL
AKSARAY 4 SİNAN ÖZKAN
BAYBURT 1 ORHAN ATEŞ
KARAMAN 1 SELMAN OĞUZHAN ESER
KARAMAN 2 OSMAN SAĞLAM
KARAMAN 3 FATMA ÇOŞTU
KIRIKKALE 1 MUSTAFA KAPLAN
KIRIKKALE 2 ERGÜN TEKİN
KIRIKKALE 3 MUHAMMET EMİN AVUNDUKLUOĞLU
BATMAN 1 FERHAT NASIROĞLU
BATMAN 2 SERKAN RAMANLI
SEÇİM ÇEVRESİ ADAY
SIRA NO
ADI SOYADI
BATMAN 3 MURAT GÜNEŞTEKİN
BATMAN 4 MUHSİNE BOZKURT
BATMAN 5 FIRAT TUNÇ
ŞIRNAK 1 ASLAN TATAR
ŞIRNAK 2 HATİCE ATAN
ŞIRNAK 3 BEDİRHAN ŞIK
ŞIRNAK 4 ABDULKERİM GÜNDÜZ
BARTIN 1 YUSUF ZİYA ALDATMAZ
BARTIN 2 TURHAN KALAYCI
ARDAHAN 1 KAAN KOÇ
ARDAHAN 2 GÜVEN KARAKOYUN
IĞDIR 1 CANTÜRK ALAGÖZ
IĞDIR 2 AHMET TUTULMAZ
YALOVA 1 AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ
YALOVA 2 MELİHA AKYOL
YALOVA 3 ERHAN DEDE
KARABÜK 1 CEM ŞAHİN
KARABÜK 2 DURMUŞ ALİ KESKİNKILIÇ
KARABÜK 3 HÜSEYİN GÜNDOĞDU
KİLİS 1 AHMET SALİH DAL
KİLİS 2 FAZIL ARISOY
OSMANİYE 1 DERYA YANIK
OSMANİYE 2 SEYDİ GÜLSOY
OSMANİYE 3 İLYAS YİĞİT
OSMANİYE 4 MESUT TOKUR
DÜZCE 1 AYŞE KEŞİR
DÜZCE 2 ERCAN ÖZTÜRK
DÜZCE 3 HAKAN KUŞÇUOĞLU