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Minibüs ücretleri de mesafeye göre 15,50 ile 20 TL arasında değişecek. Minibüste öğrenci ücreti ise 8 TL'den 10 TL'ye çıktı.

Yapılan zam kapsamında 8+1 taksilerle sarı taksilerin ücret tarifesi eşitlendi.

Bu arada taksi indi-bindi ücreti 70 TL'den 90 TL'ye çıkarıldı. Taksi açılış ücreti 19,17 TL'den 24,55 TL'ye yükseldi.

Yüzde 18'lik zamla tam elektronik bilet ücreti 15 TL'den 17.70 TL'ye, öğrenci 7,32 TL'den 8,64 TL'ye, indirimli ücret ise 10,74 TL'den 12.67 TL'ye yükseldi. Marmaray tam parkur 33.20 TL’den 39.16 TL’ye çıktı.

İstanbul'da UKOME kararıyla toplu taşıma araçlarına yüzde 18; taksi, minibüs, servis ücretlerine yüzde 28,09 oranında zam yapıldı. İstanbul'da taksi indi-bindi ücreti 90 lira oldu. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) yılın ilk toplantısında taksi, servis ücretlerine yüzde 28,09, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi.

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