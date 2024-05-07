İstanbul’un Kağıthane, Esenler ve Başakşehir ilçelerinde düzenlenen “MAHZEN-38” operasyonlarında; kasten öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, İş Yeri Baskını, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Tehdit suçlarına karıştığı tespit edilen Organize Suç Örgütü üyesi 10 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürdüğü 'Mahzen' operasyonlarının 38'incisi İstanbul'da düzenlendi.

İstanbul'un Kağıthane, Esenler ve Başakşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 5 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda uyuşturucu hap ve fişeğe el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacaklarını belirterek, "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Sokaklarda size yer yok" mesajı verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1787728018313543820