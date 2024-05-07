Mısır'a seyir halinde olan yük gemisi İstanbul Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası yaptı. İstanbul Boğazı gemi trafiği çift taraflı askıya alındı.İSTANBUL (İGFA) - Ukrayna’dan Mısır’a seyir halindeyken İstanbul Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturan ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisi için balıkadamlar sualtı incelemelerine başladı.

Sabah saatlerinde gelen ihbarı değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, karaya oturan yük gemisi için KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 Römorkörleri ve KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) Botları ve balık adamları olay yerine acilen yönlendirildi.

https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1787685755072270355

İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Alınan bilgiye göre balık adamlarca yapılan sualtı incelemesinin ardından acil müdahale gemisi NENE HATUN da bölgeye ulaştı.

Boğazda çalışmalar sürüyor.