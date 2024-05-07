Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gölbaşı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçede plakasız motosikleti fark edince durdurdu. Polis ekiplerince yapılan incelemede motosikletin Gaziantep Düztepe Mahallesi'nden çalındığı tespit edildi. Çalıntı olduğu belirlenen 27 TM 126 plakalı motosikletin üzerindeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Motosiklet otoparka çekilirken, gözaltına alınan iki şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA