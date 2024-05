Her yıl ülkemizde Mayıs ayının ilk cumartesi günü başlayan ‘Karayolu Trafik Güvenliği Günü’ akabinde de tüm hafta boyunca devam eden ‘Karayolu Trafik Haftası’ ilimizde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İlimizde Karayolu Trafik Haftası, ‘Hayatla Yarışılmaz’ temasıyla 4-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle düzenlenecek. Programın açılış konuşmasını yapan Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Nadir Öztürk, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak, vatandaşları trafik kurallılarına uymaları konusunda daha duyarlı davranmalarını söyledi.

Başkan Er: Trafik kazalarının azaltılması için eğitimler ve kurallara uyum önemli

Ülkemizde trafik kazalarının çokça can aldığına değinen Başkan Er, “Bugün çok önemli olan Trafik Haftası’nı kutluyoruz. Maalesef ülkemizde trafik kazalarına bağlı olarak can kaybı veriyoruz. Ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan ve hala da devam eden konforlu duble yollar yapılıyor. Buna rağmen maalesef kazalar meydana geliyor. Buna bağlı olarak meydana gelen kazaları sayılarını nasıl azaltabiliriz? Bu konuların üzerinde durmamız gerekiyor” dedi.

Başkan Er: İlgili kurumlarımız ve belediyeler trafik kazalarını önlemek amacıyla birtakım çalışmalar sürdürüyor.

Trafik kazalarını önlemeye yönelik eğitici etkinliklerin artırılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Er, “Ülkemizde yapılan araştırmalara göre meydana gelen trafik kazalarında daha çok genç ölümlerin olduğu görülüyor. Özellikle gençlerimizin hız kurallarına uymamaları ve ‘trafik terörü’ dediğimiz uygulamalar içerisinde girmeleri beraberinde trafik kazalarını meydana getiriyor. Elbette ki devletimiz trafik kazalarını önlemek amacıyla birtakım çalışmalar sürdürüyor. Bu hususta eğitim çalışmaları veriliyor. Ha keza belediyelerimizin de trafik kurallarını daha iyi pekiştirmek adına bazı çalışmaları var. Örneğin belediyeler bünyesinde trafik parkları oluşturuluyor. Buralarda çocuklarımızın trafik konusunda bilgilendiriliyor. Yine aynı şekilde okullarımızda da bu tip bilgilendirmeler yapılıyor. Bu tür etkinliklerin ve eğitim çalışmalarının artırılmasının gerektiğini düşünüyorum. İnşallah 4-10 Mayıs arasında sürecek olan Trafik Haftası’nda yapılan etkinliklerle çocuklarımız trafik kuralları konusunda daha da bilinçlenir” ifadelerine yer verdi.

Vali Yazıcı: Başkalarının hakkına riayet ettiğimiz güzel bir Malatya’mız olur

Trafik kurallarına uyma noktasında hem yaya hem de sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğini belirten Malatya Valisi Ersin Yazıcı, “Bizler trafiğe çıktığımızda yaya ya da araçla toplulukların içine girdiğimizde mutlaka ama mutlaka hepimizin uymaması gereken kurallar olacaktır. Herkes trafikte istediği gibi hareket ederse, maalesef trafik kazaları meydana gelecektir. İnşallah canımızın yanmadığı, kimsenin üzülmediği, trafik kurallarına uyduğumuz, başkalarının hakkına riayet ettiğimiz güzel bir Malatya’mız olur. Buna katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Protokol konuşmalarının ardından Fatma Aliye IMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anasınıfı öğrencileri, trafik kurallarını anlatan mini bir tiyatro gösterisi sahneledi. Akabinde Fatma Aliye IMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ‘te Cep Telefonu Kullanımının Olumsuz Etkileri’ konulu tiyatro gösterisini sergilediler. Sahnelenen oyunlar sonrasında İnönü Üniversitesi Konservatuar Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri, 4 eserden oluşan bir konser icra ettiler. Gerçekleştirilen etkinliklerden sonra geçilen ödül töreninde Malatya Büyükşehir Belediye personelleri ödüllerini aldılar. Trafikte görevlerini başarıyla icra eden Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ahmet Turan Bozdağ’a, Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik ve Hafriyat Şube Müdürlüğü personellerinden Çetin Paşahan’a ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı personellerinden Erdal Oktay’a ödülleri takdim edildi.

