Akülü Sandalyelerin teslim törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in yanı sıra, İHH Hollanda Başkanı Ayhan Aslantaş, Adil Paylaşım Derneği Başkanı Sadık Özdemir, Hasan Kuzu ve engelli vatandaşlar ile aileleri katıldı. İlk olarak engelli vatandaşlar adına kısa bir selamlama konuşması yapan Arzu Ay Canpolat, “Gurbetçi Hasan Kuzu tarafından başlatılan ve diğer gurbetçilerimizin destekleriyle alınan akülü tekerlekli sandalyelerin dağıtımı için bugün buradayız. Akülü sandalyeler engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmakta sadece bir araç olarak değil aynı zamanda engelli bireylerin özgüvenlerini yeniden kazanmaları ve hayatlarına daha aktif bir şekilde katılmalarını sağlamaktadır. Akülü tekerlekli sandalyelerin temini noktasında öncülük eden Hasan Kuzu’ya, katkıda bulunan bütün gurbetçilerimize, Malatya’ya kadar getirenlere ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e bütün arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Hollanda İHH Başkanı Ayhan Aslantaş, derneklerinin dünya genelinde yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Aslantaş, “Bizler emanetlerini bizlere teslim eden kardeşlerimizin emanetlerini teslim ediyoruz. Ülkemizin her noktasında ihtiyaç duyan her vatandaşın yanında olmaya çalışıyoruz. 6 Şubat depremlerinde de gurbetçiler olarak bizlerde yaşanan acıyı en derinden hissettik ve can damarı olmak için seferber olduk. Diğer illerde olduğu gibi Malatya’da da depremzedelerimizin yanında olduk ve yaralarının sarılması için yardımlarda bulunduk. Gurbetçi Hasan Kuzu’nun öncülüğünde bugün burada 50 adet akülü sandalyeyi engelli kardeşlerimize teslim edeceğiz. İnşallah yardımlarımız devam edecek. Bu çalışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Yapılan yardımın çok büyük bir anlam ifade ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise yaptığı konuşmada, “Toplum olarak kadirşinas bir milletiz. 6 Şubat depremleri ile birlikte hamdolsun güçlü bir devletimiz, gülü bir liderimiz ve liderimizin öncülüğünde deprem bölgelerinde organize olundu ve insanlarımızın yaralarına derman olundu. Ayrıca Sivil Toplum Kuruluşlarımız, derneklerimiz ve hayırseverlerimiz yardımseverliği gerçekten takdire şayandır. Deprem bölgelerine yardımların nasıl ulaştırılmasını gördük ve buda insanımızın yardımseverliğini en güzel örneğiydi. Bu yardımlardan dolayı STK ve vatandaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Bugün burada akülü tekerlekli sandalye dağıtımı da insanımızın dayanışma ruhunun ve yardımseverlik geleneğimizin ne kadar sağlam olduğunu görmekteyiz. Bu yardımseverlik ruhu bizim topraklarımızın mayasından gelmekte. Toplumumuz tarih boyunca yardımseverliğini her zaman göstermiştir. Özellikle Malatya’mız komşuluk ilişkileri olsun, yardımseverlik noktasında olsun ayrı bir yere sahiptir. Hasan beye ve bu yardım organizasyonunun içinde olan bütün gurbetçilerimize teşekkür ediyorum. İHH Başkanımıza ve diğer emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yardımların devam edeceğini belirtmeleri bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Kardeşlerimizin engelsiz bir yaşam sürmeleri gerektiğini biliyoruz. Yollarıyla, kaldırımlarıyla projelerimiz var. İnşallah en güzel hizmetleri yapacağız. Şehrimiz yeniden dizayn edilirken engelsiz bir şehir tasarlayacağız” ifadelerini kullandı. Gerçekleştirilen konuşmaların ardından akülü engelli araçların teslimi yapıldı.

Kaynak : PHA