Malatya Battal Gazi ilçesine bağlı Üniversite Mahallesi Elazığ Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin tıra arkadan çarpması ve tırın altına girmesiyle meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire başkanlığı ekipleri ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye ekiplerinin ve sağlık çalışanlarının ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak : PHA