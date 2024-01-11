İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili “İşkence gören Türk çocuk, ‘özür dilerim Arthur’ diyor” iddiasını yalanladı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada “İşkence gören Türk çocuk, ‘özür dilerim Arthur’ diyor” iddiasına ilişkin görüntülerin, Ocak 2021'de Brezilya basınında yer aldığı tespit edildiği kaydedildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce yapılan açıklamada, "Brezilya basınına yansıyan görüntüler incelendiğinde çocuğun Türkçe değil, Portekizce konuştuğu belirlenmiştir. Haberlerde, Mato Grosso do Sul eyaletinde bir babanın çocuğuna işkence uyguladığı ve tutuklanmasının talep edildiği belirtilmektedir" ifadeleri yer aldı.