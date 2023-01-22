İsveç makamları gösteriye izin vererek nefret suçlarını himaye ettiklerini belirten Hukukçular Derneği Adıyaman İl Temsilcisi Av. Ahmet Işık,"Bugün İsveç’te, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı lanetliyoruz. İslam’a ve Müslümanlara karşı yöneltilen bu hakaret, “düşünce özgürlüğü” adı altında asla kabul edilemezdir. İnsan hakları hukukuna göre, nefret suçunun düşünce özgürlüğü kapsamında kabul edilmesinin mümkün olmadığı AİHM ve Avrupa Konseyi kararlarında açıkça ortaya koyulmuştur. İsveç makamları gösteriye izin vererek nefret suçlarını himaye etmektedir. İsveç makamlarını bu hatadan dönmeye ve nefret suçunun failine yönelik gerekli hukuki süreçleri başlatmaya çağırıyoruz. Yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarını işlenen suça karşı gerekli tepkileri göstermeye çağırıyoruz." Şeklinde konuştu.