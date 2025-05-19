“Bugün 19 Mayıs… Gençlerimiz bayram kutlayamıyor, çünkü yaşam mücadelesi veriyorlar”

Gençler bayram kutlayamıyor, çünkü çalışırken ölüyor

İSİG raporunda, 19 Mayıs’ın gençlere armağan edilen bir bayram olmasına karşın, bugün gençlerin bu bayramı kutlayacak ne koşullara ne de zamana sahip olduğuna dikkat çekildi. Raporda şu ifadeler yer aldı:

“Bugün 19 Mayıs… Gençlerimiz bayram kutlayamıyor. Zira 'yarınımız' dediğimiz gençlerimiz, sağlıklı ve güvenli yaşaması, okuması, çalışması gerekirken; yoksulluk, güvencesiz işçilik, gericilik, şiddet, geleceksizlik ve iş cinayetleri cenderesi altındalar.”

2025’in ilk 4 ayında 64 genç işçi yaşamını yitirdi

Rapora göre, yıllara göre genç işçi ölümleri şöyle sıralandı:

2013: 193 genç işçi

2014: 226

2015: 222

2016: 233

2017: 232

2018: 225

2019: 206

2020: 202

2021: 174

2022: 252

2023: 260

2024: 239

2025 (ilk 4 ay): 64

En çok genç işçi ölümleri İstanbul, Antalya ve İzmir’de yaşandı

Rapor, ölümlerin şehir bazlı dağılımını da ortaya koydu:

İstanbul: 349 ölüm

Antalya: 120

İzmir: 108

Konya: 104

Manisa: 100

Ankara: 92

En çok ölüm inşaat, tarım ve sanayi sektöründe

Sektörel dağılıma göre, genç işçilerin en çok çalıştığı ve hayatlarını kaybettikleri alanlar şunlar oldu:

İnşaat ve yol işleri: 718 ölüm

Tarım ve orman işleri: 445

Konaklama sektörü: 241

Taşımacılık: 180

Metal sanayi: 164

"Ucuz iş gücü ihracı gençlere dayatılıyor"

Rapor, genç işçilerin ölümüne neden olan temel nedenin yoksulluk ve güvencesizlik olduğunu vurgularken, Türkiye’nin genç nüfus avantajını kaybettiği gerekçesiyle uygulanan istihdam politikalarının gençleri sadece ucuz iş gücü olarak gördüğünü belirtti. 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesine de gönderme yapılan raporda şu tespitler yer aldı:

“2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesinin muhatapları kadınlar ve çocuk işçiler olduğu kadar diğer bir muhatabı da genç işçilerdir. Ancak Türkiye’nin genç nüfus avantajını kaybetmesi gerekçesiyle gençlere vadedilenler gerçeği yansıtmamaktadır. Zira Türkiye sanayisinin dünya pazarlarında, özellikle AB pazarında var olmasının yegâne yolu ucuz iş gücü ihracıdır.”

Üç temel talep sıralandı

İSİG Meclisi, genç işçilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve iş cinayetlerinin önlenebilmesi için üç temel talep ortaya koydu:

İnsanca yaşam için ücret ve güvenceli istihdam: Gençlerin sağlıklı, güvenli koşullarda çalışmaları ve insanca yaşayabilecekleri maaşlarla istihdam edilmeleri. Parasız yükseköğrenim ve bilimsel müfredat: Gençlere parasız ve nitelikli eğitim sunulması, sosyal-kültürel politikalarla desteklenmeleri. Baskıların son bulması ve mücadele özgürlüğü: Gençlerin siyasal ve sosyal mücadelelerinin engellenmemesi, yaşam alanlarının uyuşturucu, kumar ve çeteleşmeden arındırılması.

“Sistem içinde ifade yetmez, örgütlenmek şart”

Raporun sonunda sistem içindeki çözüm çağrılarının yeterli olmayacağına vurgu yapılarak, örgütlü mücadele çağrısı yapıldı:

“Ancak bunları sistem içinde ifade etmek tek başına bir anlam ifade etmiyor. Örgütlenmek, mücadele etmek ve direnmek gerekiyor.”

Kaynak : PHA