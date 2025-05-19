Vatandaşlar fark etti, ekipler sevk edildi

Sabah saatlerinde 21 GH 662 plakalı kamyonetin alevler içinde olduğunu gören çevre sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının söndürülmesinin ardından kamyonette yapılan incelemede, araç içerisinde iki kişinin yanarak can verdiği belirlendi. Kimlik tespit çalışmaları sonrası cesetlerin Remzi Sati ile oğlu Muhammed Sati’ye ait olduğu tespit edildi.

Ellerinin bağlandığı iddiası: Cinayet mi?

Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Kamyonet çevresi jandarma ekiplerince güvenlik çemberine alınarak kriminal delil arandı. İlk bulgulara göre, baba ve oğlunun ellerinin bağlandığı, ardından kamyonetin içine konularak ateşe verildiği ileri sürüldü. Bu iddia üzerine cinayet şüphesi kuvvetlenirken, olay yerindeki detaylar ve yangının çıkış noktası kriminal ekiplerce inceleniyor.

Cumhuriyet savcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, aracın plakası üzerinden Sati ailesine ulaşıldı. Aile üyelerinin verdiği bilgilere göre, Remzi Sati ile oğlu Muhammed’in sabah saatlerinden itibaren kendilerinden haber alınamadığı öğrenildi. Olayın kesin nedeni ise yapılacak otopsi ve teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildiler

Remzi Sati ve oğlu Muhammed Sati’nin yanarak tanınmaz hale gelen cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılacak incelemeler sonucunda ölüm nedenleri, yangın öncesi ya da sonrası hayatlarını kaybedip kaybetmedikleri netleştirilecek.

Bölgede tedirginlik: "Planlı bir saldırı mı?"

Olayın duyulmasının ardından bölge halkı büyük üzüntü yaşarken, baba ve oğlunun planlı bir saldırının kurbanı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Jandarma ekipleri, saldırının arkasında kim ya da kimlerin olabileceğini belirlemek için Sati ailesinin çevresiyle ilgili kapsamlı araştırma başlattı. Aileye yönelik tehdit ya da husumet bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor

Olay yerindeki kamera kayıtları, cep telefonu sinyalleri, araç trafiği ve bölgeye giriş çıkış yapanlar incelenmeye alınırken, olayın aydınlatılması için hem jandarma istihbarat hem de olay yeri inceleme birimleri koordineli çalışma yürütüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği, kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirileceği açıklandı.

Kaynak : PHA