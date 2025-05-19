Fuar kapsamında açılan standlarda binlerce kitap okuyucularla buluşurken, çocuk edebiyatından dünya klasiklerine, kişisel gelişimden roman türüne kadar pek çok alanda eser kitapseverlerin beğenisine sunuluyor.

Yazarlar İmza Günlerinde Okurlarıyla Buluşacak

Anayurt Yayınları tarafından organize edilen yazar buluşmaları kapsamında birçok yazar fuarda okurlarıyla bir araya gelecek. İmza günleri programı şöyle:

24 Mayıs Cumartesi: Yazar Hatice Kübra Tongar

1 Haziran Pazar: Yazar Zeynep Sey ve Yazar N.G Kabal

14 Haziran Cumartesi: Yazar Dilek Cesur

15 Haziran Pazar: Yazar Miraç Çağrı Aktaş

İmza günleri ve söyleşi etkinliklerinin, özellikle genç okuyucuların yoğun ilgisiyle karşılaşması bekleniyor. Fuarın, Adıyaman’daki kültürel canlılığı artırmasının yanı sıra, okuma alışkanlığını yaygınlaştırmaya katkı sunacağı düşünülüyor.

Organizatörler, tüm Adıyaman halkını kitap fuarına davet ederek, kitapla buluşmanın keyfini yaşamaya çağırdı.

Kaynak : PHA