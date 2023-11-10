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Kahta02spor Kulübü Başkanlığı döneminde kulübün tüm finansmanını kendi bütçesinde karşılayan İşadamı Yıldırım, aktif olarak spor camiasında bulunmasa da spora olan desteğini sürdürüyor.

Kulüp Başkanı Hamza Parlak ve yönetimini ofisinde ağırlayan Yıldırım,"Kâhta İdman Yurdu Spor Kulübü. Siyaset üstü bir ekip. Bu nedenle Kâhta’da olan veya Kahtalı olan herkesin takımına sahip çıkması lazım. Bu noktada herkesi takımımıza sahip çıkmaya davet ediyorum"dedi.

İşadamı Yıldırıma’ desteğinden dolayı teşekkür eden Kahta İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Hamza Parlak ise,"Kahta İdman Yurdu Spor Kulübü yönetimi olarak ziyaretimiz ve forma takdimimize müteakiben spora olan destekleri ile bilinen Kahta02spor eski kulüp başkanımız ve değerli işadamımız Musa Yıldırım, kulübümüze 50.000 TL bağış yapmıştır. Kendisine şahsım, yönetimimim ve taraftarlarımız adına kendine teşekkür eder, çalışma hayatında başarılar diliyorum"dedi.



Kaynak : PHA