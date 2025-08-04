“Turist sayısında ciddi bir düşüş yaşandı”



Adıyaman’ın turizm potansiyelini kullanamadığını belirten Aras, 1980 ve 1990’lı yıllarla kıyaslandığında bugün Adıyaman’a gelen turist sayısının gözle görülür şekilde azaldığını söyledi. Türkiye’nin pek çok ilinin her yıl turizm alanında ilerleme kaydettiğini belirten Aras, “Adıyaman ise neredeyse unutulmuş durumda. Dünyanın sekizinci harikası olarak anılan Nemrut Dağı’na bu kadar ilgisiz kalınması kabul edilemez” dedi.



“Nemrut Dağı’na gelen turist otel bulamıyor, tuvalet yok, yollar sorunlu”



UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı’nın, güneşin doğuşu ve batışının en iyi izlendiği yerlerden biri olduğunu hatırlatan Ragıp Aras, turistik altyapının yetersizliğine vurgu yaptı. Aras, “Nemrut’a gelen turistler kalacak otel bulamıyor. Tuvalet yok, yollar bozuk. Hangi yüzyılda yaşıyoruz? Dünya uzaya turistik seferler düzenlerken, biz Nemrut’a hâlâ düzgün bir ulaşım sağlayamıyoruz. Üstelik gelen turistlerin çoğu Adıyaman değil, Malatya üzerinden geliyor” ifadelerini kullandı.



“Cendere Köprüsü'nün dokusunu bozmayın”



Son günlerde bazı milletvekillerinin Cendere Köprüsü’nün mesire alanına dönüştürülmesine ilişkin basına verdikleri demeçlere de değinen Aras, bu tür planların tarihi yapılara zarar verebileceği uyarısında bulundu. Aras, “Milattan sonra 2. yüzyılda Roma İmparatoru Septimius Severus tarafından inşa ettirilen ve 879 yıldır ayakta kalan bu eşsiz yapının doğallığı bozulmamalıdır. Cendere Köprüsü’nü millet bahçesi yapmaya değil, olduğu haliyle korumaya ve tanıtmaya çalışmalıyız. Eğer bir iyilik yapılacaksa, Nemrut Dağı’na su, yol, tuvalet ve kaliteli bir turizm tesisi yapılsın” dedi.



“Bu tarihi miras başka bir şehirde olsaydı, turizmde zirveye oynardı”



Adıyaman’ın yüzlerce yıl boyunca farklı uygarlıklara ev sahipliği yaptığını anımsatan Ragıp Aras, bu zengin geçmişe rağmen ilin turizmde ülke genelinde alt sıralarda yer almasının üzüntü verici olduğunu söyledi. “Bu tarihi değerler başka bir ilde ya da ilçede olsaydı, o yer bugün Türkiye’nin en başarılı turizm kenti olurdu” diyen Aras, yetkilileri daha duyarlı olmaya ve Adıyaman’ın turizm potansiyelini harekete geçirecek adımlar atmaya çağırdı.

Kaynak : PHA