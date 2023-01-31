İş Adamı Murat Taşdemir : Sosyal Medyada Olduğum Gibiyim

Murat Taşdemir, "İnsanının kendi içyapısı, dünyaya bakış açısı ve zamanı değerlendirme yeteneği bir anlamda onları etkin kılmakta, gerçek kimliklerini gözler önene sermektedir". Açıklamasında bulunduktan sonra," Ben de bildiğiniz üzere oldukça eğlenceli ve etkin bir kişilik olduğum kanaatindeyim. Her şeyden evvel paylaşımlarım bir insanı gülümsetebiliyorsa, asıl gayemizi yerine getirmişizdir. Sizler de bu döngüden memnun iseniz, bu durum hem sizlere hem de karşınızdaki insanlara hayat veriyorsa, sosyal medya kullanmak olağanüstü bir durumdur. Sosyal medyada olduğum gibiyim. Hayatımı her zaman için yaşadığım şekilde sergilerim." Diyerek konuşmasını noktaladı.

İş Adamı Daha Çok Eğlenceli Paylaşımları ile Ön Planda

1997 yılında İstanbul'da doğan ve Merve Suni Deri işletmesinin kurucu üyelerinden olan Murat Taşdemir, daha çok eğlenceli paylaşımları ile ön plana çıkıyor. Taşdemir, salgın sebebiyle ülkece zorlu bir süreçte olduğumuza değinmiş, her sektörde olduğu gibi ekonomi sektörünün de bu durumdan kötü etkilendiğini belirtmiştir. Kendisine yönelik yapılan yorumlarda genel itibarı ile eğlenceli bir kimliğe sahip olduğu ve iş dünyasından keyif alan yapısı ile gündemde olduğu belirtilmiş, bu durumun asıl sebebi merak konusu olmuştur. Taşdemir, verdiği bir röportajda" Sosyal medya, günümüz sınırları içerisinde yaşam biçimi olarak algılanmaktadır. Bizlerin de bu mercilere ayak uydurması, bu yaşam alanında yer alması gerekmektedir." Açıklamasında bulundu.