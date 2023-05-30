Yaşlanan nüfus nedeniyle bir Almanya nüfusu kadar işçiye ihtiyaç duyulacak.İSTANBUL (İGFA) - ManpowerGroup'un, çalışma hayatının geleceğini şekillendirecek 14 trendi ortaya çıkardığı “The New Human Age” (İnsanlığın Yeni Çağı) isimli 2023 İş Gücü Trendleri Raporu'nda çarpıcı veriler yer aldı.

Rapora göre günümüzde her 10 Z Kuşağı çalışanından 7'si çalıştıkları şirketlerin çeşitlilik içeren ve kapsayıcı çalışma ortamı yaratma konusundaki ilerlemesinden memnun değil. Her 10 çalışandan 8'i pandeminin iş konusunda düşüncelerini etkilediğini söyledi.

Öyle ki çalışanların yüzde 64'ü tam zamanlı olarak ofise dönmeleri gerekirse yeni bir iş aramayı düşüneceklerini belirtiyor. Teknoloji yeteneklerine talebin artmaya devam ettiğini de gösteren rapora göre 2022 yılının mart ayından bu yana işten çıkarılan 140 binden fazla teknoloji çalışanının yüzde 72'si üç ay içinde yeni iş buldu.

ManpowerGroup'un “The New Human Age” raporunda; Değişen Demografi, Bireysel Tercihler, Teknoloji Kullanımı ve Rekabet Etkenleri çalışma hayatının geleceğini etkileyen dört temel faktörler olarak gösterildi.

ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, “Tarih boyuna insanlar her zaman tüm zorlukların üstesinden gelerek işlerini yapmanın yeni yollarını keşfetmiş ve yeni şartlara adapte olmuştur. Nitekim pandemi de bize bir kez daha bunu açıkça öğretti. Günümüzde tarihte hiç görülmemiş en büyük zorlukların üstesinden gelmemize ise inovasyon ve teknoloji yardımcı oluyor. Artık insanlık için yeni bir çağ içerisindeyiz ki raporumuzun adını da bu gerçekten yola çıkarak bu şekilde belirledik. Bu çağ insanların bağlantılarını sürdürmesi, daha üretken, yaratıcı ve yenilikçi olması ve daha anlamlı hayatlar yaşaması için teknolojiyi ve dijital araçları kullandığı bir çağ. Diğer yandan çalışanlar başarıya ve kariyerlerinde ilerlemeye odaklanmış olsalar da sürdürülebilirlik, çevre, eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi konuları da derinden önemsiyorlar. Yeni çağın yeni trendlerini gözler önüne serdiğimiz bu oldukça kapsamlı araştırmamız sayesinde iş dünyasının, çalışanların isteklerine uygun geleceğin iş ortamını yaratacağı inanıyoruz.” dedi.

ManpowerGroup'un, “The New Human Age” isimli 2023 İş Gücü Trendleri Raporu'nda, çalışma hayatının geleceğini etkileyen 4 temel faktör ve 14 temel trendin tamamı aşağıdaki şekilde sıralandı: