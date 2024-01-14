Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonunda düzenlenen tanıtım ve imza törenine ,Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü arasında “Spor Sanat ve Kültürel Etkinliklerle Tam Öğrenme Projesi” için düzenlenen protokol imza ve tanıtım törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abuzer Gelse, Sağlık İl Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Yorulmaz ve okul müdürleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından projenin amaç ve hedefleri, proje uygulama aşamaları ve projenin beklenen sonuçlarının anlatıldığı bir sunum gerçekleştirildi.

"Spor sanat ve kültürel etkinliklerle tam öğrenme projesi" ile 6 Şubat'ta Adıyaman'da meydana gelen büyük depremin ardından öğrencilerin psikolojik ve sosyal anlamda desteklenerek rehabilite edilmesi, gençlerde depremin izlerini silip, eğitim ve günlük yaşamlarında sağlıklı bir dönüşüm sağlamalarına katkı sunmak ve bu çerçevede, sanat, spor ve kültür etkinlikleri ile her öğrencinin kendi yeteneğinin farkına varması amaçlanmaktadır. Gençlerin duygusal ve sosyal iyileşmelerine katkı sağlanması hedefler arasında yer almakta olduğu belirtildi.



Kaynak : PHA