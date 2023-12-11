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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine saat 17.00 itibariyle hava harekatları icra edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada hava harekatı ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kulanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığına, barınak ve depolardan oluşan 13 hedefin imha edildiğini bildirdi.

Harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilirken, bu esnada masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklarla çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığını açıkladı.