Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

"Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli" başlığıyla bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!" ifadeleri yer aldı.

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https://twitter.com/tcsavunma/status/1827628301088616942

Kaynak: igf