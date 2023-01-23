Genel Merkezi Bursa’da bulunan 63 ilde dernek ve cemiyet, 18 ilde ve 5 ülkede temsilcilikleri bulunan, İGFA bünyesinde 1400 medya, İGF bünyesinde ise 10 bine yakın medya ve gazeteci üyeleri bulunan İnternet Gazetecileri Federasyonu, kuruluşunun 3'ncü yıldönümünü kutluyor.

İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, yaptığı açıklamada, İGF’nin, Türkiye genelinde internet medyalarını bir araya getirerek önemli çalışmalara imza attığını kaydetti. Demir, “İnternet gazeteciliği yasasının çıkarılmasında önemli rol üstlenerek bir çok kurumun karşı çıktığı yasanın çıkarılması için tüm üyelerimizle birlikte canla başla çalıştık. Aradan geçen süreçte Türkiye genelinde, Almanya, Belçika, İngiltere, Azerbaycan ve KKTC’de teşkilatlanmamızı tamamladık. Güçlü bir internet medyası ağıyla, her türlü engellemelere rağmen medyalara hizmet etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR, ANADOLU İNTERNET MEDYASI GÖZARDI EDİLEMEZ”

Yasa ile birlikte internet haber sitelerine Basın İlan Kurumu tarafından verilecek resmi ilanlarla ilgili önerilerini sunduklarını ifade eden Mesut Demir, “Lakin, bazı kesimlerin etkisiyle hazırlanan internet haber sitelerine verilecek resmi ilan alma hakkındaki yönetmelik, internet haber sitelerine resmi ilan vermemek üzere hazırlandığını gözlemliyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç’ın bu konuda yanlış yönlendirildiğini düşünüyoruz. Dijitalleşen dünyada medyanın çağ atlama süreci de bu yönetmelik ile sancılı geçmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dünya 5’ten büyüktür’ sözünün benzeri bu süreçte gerçekleşmektedir. Türkiye’de medya, sadece yaygın medyalardan oluşmamaktadır. Vatandaşlar, haberlere bulundukları illerdeki internet medyalarından cep telefonlarıyla anında ulaşabildikleri için, yaygın medyayı sadece ülke gündemiyle ilgili takip etmektedir. Anadolu yerel medyasının gücü, yaygın medyanın gücünden daha etkili olduğu açık ve net bir şekilde görülmektedir. Kısacası, ‘Dünya 5’ten büyüktür’. Anadolu illerinde yayın yapan internet haber sitelerinin günlük ziyaretçi sayıları 35 milyonun üzerindedir. Devlet kurumlarının ilanlarını geri çekmek istemesinin sebebi, daha geniş kitleye duyurulmamasından kaynaklıdır. Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Üyeleri’nin, resmi ilanları yayınlayacak internet haber siteleri kriterlerini belirlerken, bu süreçleri de dikkate alması gerekir” diye konuştu.

Ekonomik şartların tüm sektörlerde olduğu gibi internet medyalarını da ciddi şekilde etkilediğinin altını çizen İGF Genel Başkanı Mesut Demir, bir gazetecinin internet medyasına aylık maliyeti 13 bin lira civarında olduğunu söyledi.

“Anadolu illerinde yayın yapan bir internet haber sitesinden illere göre en az 4 ile en az 15 çalışan arası bir sayının istenmesi düşünülemez” diyen Genel Başkan Demir, “Yine, bekleme sürelerinin en az 24 ay olması düşündürücüdür. Nüfusu 100 bin olan ildeki bir internet haber sitesinden 20 bin tekil ziyaretçi istemek, bu işin masa başında yapıldığının göstergesidir. Basın İlan Kurumu’nun yeni seçilecek genel kurul üyeleriyle birlikte yapacağı Genel Kurulu toplantısında yönetmeliğin yeniden görüşülmesini, İnternet Gazetecileri Federasyonu tarafından hazırlanan önerinin değerlendirilmesini istiyoruz” diye konuştu.

“MEDYALARIMIZIN EN BÜYÜK SORUNU BASIN MESLEK ODASI OLMAMASI”

Medya ve çalışanlarının en büyük sorununun Basın Meslek Odası olmaması olduğuna vurgu yapan İGF Genel Başkanı Demir, şunları kaydetti;

“Medyaların kurdukları şahıs şirketleri, esnaf odalarında bulunan herhangi bir odaya kaydını yaptırmak zorunda kalıyor. Yine medya anonim ya da limited şirketlerinin kayıt ettirecekleri bir meslek odası bulunmamaktadır. Bir avukat, okulunu bitirdikten sonra BARO’ya, bir doktor okulunu bitirdikten sonra Tabipler Odası’na, bir mühendis okulunu bitirdikten sonra mesleki odası kayıt yaptırmadan mesleğini icra edemiyor. Basın sektöründe ise, yoldan geçen bir vatandaşa fotoğraf makinasını verince gazeteci oluyor. Bu durum, basın sektörünün aynı zamanda ülkemizin kanayan yarasıdır. Bu yaranın ameliyat edilmeye, tedavisinin yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu vesileyle İnternet Gazetecileri Federasyonumuz üyesi dernek, temsilcilik, medyalar ve çalışanlarının üçüncü kuruluş yıldönümünü kutluyor, sağlık ve esenlikler dolu nice yıllar diliyorum.”