Instagram’da her gün saatlerce zaman geçiriyoruz. Birçok farklı kategoride içerik karşımıza çıkıyor. Özellikle reels güncellemesinden sonra instagram kullanımı bir hayli arttır diyebiliriz. Sürekli kaydırarak ne kadar zaman harcadığımızı farketmiyoruz bile. Peki en çok hangi gönderiler beğeniliyor bunu bu haberimizde sizlerle paylaşacağız.

Sporcuların gönderilerinde çok fazla beğeni oluyor. Özellikle Ronaldo ve Messi gibi futbolcuların hem takipçileri çok fazla hem de beğenileri aynı şekilde fazladır. Bunlar dışında boksörlerin de sıkı takipçileri var ve beğenileri bir hayli yüksektir.

Instagram fenomenleri ise yeni paylaşımları en çok beğenilenler arasındadır. Adı üzerinde fenomenler bu insanlar. Takipçileri beğenmek için telefon başında bekliyor adeta. İçeriğine bile bakmadan direkt tıklayan hayranları mevcut. Resmen aşıklar.

Komik videolar ise günümüzü neşelendiriyor. Bu reels videoları çok fazla beğeniye sahip ayrıca paylaşım sayıları da yüksek. Bunun nedeni ise kendimiz çok gülüyoruz mesela ve bunu arkadaşlarımıza atıyoruz ya da manitasına gönderiyor insanlar. Beraber gülüyorlar. Bazen gülmeseler bile çeşitli emojilerle sanki çok beğenmiş gibi yapıyorlar.

Bunlar dışında bilgi verici paylaşımlar da ilgi çekiyor. Örnek olarak direkt Einstein bunu bulmuş değilde Türk milliyetçisi falan filan diyerek ideolojiyle bilgiyi bağlayan paylaşımlar da ilgi çekmektedir.

Sanatçıların da takipçi ve beğeni sayıları yüksektir. Sanat sepet işleriyle uğraşan bu kişiler değişik değişik pozlar verip yüksek beğeni hedeflerler. Bazılarının gerçekten çok seven takipçileri vardır ancak bazıları da izlenmebayi.com/instagram-turk-begeni-satin-al gibi linklerden satın alıyorlar. Siz de kendiniz alıp deneyebilirsiniz. 1000 beğeni 20 tl civarında birşeydi en son güncel fiyatını maalesef bilmiyorum internetten araştırabilirsiniz. Her gün herşeyin fiyatı değişiyor maalesef. Umarım bu günler de geçecek. Enflasyon olmasa hayat ne kadar güzel olurdu değil mi?

Mesela ben bu sözlerimi gidip instagram’da paylaşsam muhalifler beğenir. Bu nedenle ne diyebiliriz. Siyasi paylaşımlar ve siyasetçilerin de beğeni sayıları çok yüksektir. Mesela dün Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi. Bununla alakalı paylaşımlara ise beğeni akıyor. Kimisi sevinirken kimisi de bunun bir haksızlık olduğunu paylaşarak iki farklı grupta karşılıklı birbirlerini beğeniyorlar.

Her neyse… Bu haberimizde size instagram’da çok beğenilen paylaşımların konularını paylaştık. Bir dahaki haberimize dek kendinize iyi bakın.