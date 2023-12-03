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Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu ticareti ve kullananlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında 33 şüphelinin uyuşturucu ticareti ve üretimi yaptıkları bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. 33 şüphelinin suça iştirak ettiği tespit edilmiş ve 20 ara yakalama yapıldığı belirtildi. Bu ara yakalamalarda 1 şüphelinin tutuklandığı ve 28 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı ifade edildi. 28 Kasım 2023 tarihinde saat 06.30’dan itibaren 28 şüpheliye yönelik 28 adreste arama, yakalama ve gözaltı işleminin gerçekleştirildiği açıklamada, yapılan faaliyet sonucunda 451,82 gram bonzai, 97 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 40 adet captagon, 22 gram kenevir tohumu, 23 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet esrar öğütücüsü, 1 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 59 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 29 adet av tüfeği kartuşu, 28 adet cep telefonu, 2 adet usb bellek ve 24.000 TL değerlendirilen para ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca, 26 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, 2 firar şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak : PHA