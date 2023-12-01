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Temayül yoklamasının Parti içi demokrasi kültürünün en önemli göstergesi olduğunu belirten Belediye Başkan Aday adayı İnşaat Mühendisi Fatih Yumutğan, "Temayül yoklamamızı tamamladık. AK davamıza gönül veren tüm teşkilat mensuplarımıza yoğun katılımlarından ötürü teşekkür ediyorum. Demokrasi şöleni havasında bir temayül yoklamasını geride bıraktık. Temayül yoklaması öncesi yoğun gayret gösterip salonun hazırlanmasından temayül yoklamasının sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında büyük gayret sarf eden AK Parti MKYK Üyesi Temayül Komisyon Başkanı Ömer Serdar’a, AK Parti MKYK Üyesi Temayül Komisyon Üyesi Aişe Nur Nacar’a, AK Parti Düzce Milletvekili Temayül Komisyon Üyesi Ercan Öztürk’e, AK Pati İl Teşkilatımıza, İlçe Teşkilatımıza, Kadın Kolları ve Gençlik kolları teşkilamıza, Mahalle başkanlarımıza ve bizleri şartlar ne olursa olsun yalnız bırakmayan AK Davamızın AK Gönüllülerine teşekkür ederim. Oy kullanan tüm delegelerimize şükranlarımı sunuyorum.Birlik ve beraberlik içinde milletimiz için çalışmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Temayül yoklamamız hayırlara vesile olsun. Bu vesileyle şahsıma gösterilen ilgiden dolayı herkese teşekkür ediyorum.” Dedi.