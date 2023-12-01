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Adıyaman'ın il oluşunun 69. yıl dönümü; tarihimizin önemli bir dönüm noktasıdır. Bu gurur verici

geçmişle birlikte, yakın zamanda yaşadığımız deprem felaketi de acı bir hatıra olarak yüreklerimizde

yer alıyor. 1 Aralık 1954 tarihinde il statüsüne kavuşan topraklarımızın bu önemli gününde,

geçmişimizle geleceğimizi buluşturarak birlik ve beraberlik içinde ilerlemek, üzerimize düşen önemli

bir sorumluluktur.

Adıyaman, tarihin her döneminde köklü medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kültürel zenginliği ve

tarihi dokusuyla göz kamaştırmış bir şehirdir. Bu şehrin geçmişi ve bugünü arasında kurduğumuz

köprü, bizlere büyük bir sorumluluk yükler. Bu sorumluluk, mirasımızı korumak ve daha ileriye

taşımak adına gösterdiğimiz çabadır.

Bugün, sadece coğrafi sınırlar içinde barındırdığı zenginliklerle değil, aynı zamanda insanlarının

yüreklerinde taşıdığı güzelliklerle anlam kazanan bir gün. Bu anlamlı gün vesilesiyle, geçmişten gelen

öğretileri gelecek nesillere aktarmak, kültürel mirasımızı yaşatmak ve birlik ruhunu güçlendirmek en

büyük sorumluluğumuzdur.

İl oluşumuzun bu özel gününde Adıyaman’ımızın 69. yıl dönümünü gururla kutlarken, diğer yandan 6

Şubat'taki acı felaketin verdiği hüznü ve burukluğu yüreğimizde hissederek hayatını kaybeden deprem

şehitlerimizi rahmetle anıyor, geride kalan vatandaşlarımıza sağlık ve sıhhat diliyorum.

Geçtiğimiz felaketin ardından şehrimizi ayağa kaldırma sözü vermiştik. Gece Gündüz demeden

"Yeniden Adıyaman" ilkesiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu zorlu süreçte, birlik olup, el ele

vererek, şehrimizin yaralarını saracak, insanlarımızın yanında olacak ve şehrimizi yeniden inşa etmek

için gereken her şeyi yapacağız.

Sevgi ve saygılarımla