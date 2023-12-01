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M. Vehbi Koç Konferans Salonunda geniş bir katılımla gerçekleştirilen çalıştaya Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Vali Dr. Osman Varol, Belediye Başkan V. Ramazan Oruç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Baro Başkanı Av. Bilal Doğan, İl Jandarma Komutan Yrd. Yarbay Talip Kurt, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Özgür Özdemir, Prof. Dr. Murat Aydın, Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş, Genel Sekreter Doç. Dr. Ebubekir İnan, Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Harun Tekin, STK Temsilcileri, Üniversitemiz akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Rektör Kelleş “Deprem Öncesi ve Sonrası Planlama Oldukça Önemli”

Saygı Duruşu ve istiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş yaptı.

Prof. Dr. Kelleş, Adıyaman’ın yer aldığı jeolojik yapı nedeniyle deprem riski yüksek olan bir bölge olduğunu, jeolojik dönemler ve son yüzyılda meydana gelen depremlerin bu riskin ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini söyledi.

6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin bilançosunun hem fiziki hem de psikolojik olarak oldukça ağır olduğunun altını çizen Rektör Kelleş, Türkiye'nin dünyada deprem riski açısından 6'ncı sırada yer aldığını, afet öncesi ve sonrası planlama ve alınması gereken tedbirlerin önemine vurgu yaptı.

Kelleş, “Depremlere karşı hazırlıklı olmak hepimizin sorumluluğudur. Adıyaman Üniversitesi olarak bu sorumluluk bilinciyle deprem riski konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirmenin ve bu konuyu gündemde tutmanın çok önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bu süreçte, çalıştayımızın işin muhatapları için yol göstericilik anlamında önemli bir rol üstleneceği kanaatindeyim.” dedi.

Vali Dr. Varol “Bundan Sonrası İçin Üzerimize Büyük Görevler Düşüyor”

Vali Dr. Osman Varol yaptığı konuşmada, depremin Türkiye coğrafyasının bir gerçeği olduğunu, depreme göre yaşanması gerektiğini söyledi.

Varol, “Felaketlerden bir ders çıkartıp en azından bundan sonrası için bilimsel ve teknik bilgiler ışığında kolay olan bir takım uygulamalarla depremi sadece doğal bir olay olarak yaşayıp, bunun bir afete dönüşmemesi ve yarattığımız medeniyete zarar vermemesi için tedbir alabiliriz.” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından, Adıyaman Üniversitesi Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Senem Tekin, "6 Şubat Depremleri Sonrası Adıyaman’ın Dünü Bugünü ve Yarını” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Tekin, Adıyaman’ın depremselliği, 6 Şubat depremleri ve Adıyaman’a etkileri ve alınması gereken önlemlerle ilgili bilgiler verdi.

“Deprem Öncesi, Deprem Esnasında ve Sonrasında Alınacak Tedbirler ve Tavsiyeler” temalı sunumu gerçekleştiren Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, sağlam zemine sağlam yapı inşa etmenin öneminin altını çizerek, “Depreme dirençli şehirler kurmamız lazım. Depreme hazırlık; kentsel dönüşüm ve depreme dirençli şehirler kurmak ile mümkündür. Çare budur! Sağlam zemin, sağlam yapılar… Yani, şehirleri mutlaka sağlam yere kaydırmamız lazım.” diye konuştu.

Çalıştayın son bölümünde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdin Bozkurt tarafından “Görmezden Gelinen Gerçek: Deprem”, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Yüce tarafından “Depremler Öncesi, Sırası ve Sonrasında Akışkan Jeokimyası Gözlemlerinin Önemi ve Afetin Su Kaynakları İle Çevreye Etkilerinin Araştırılması”, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Sarı tarafından ise, “2023 Kahramanmaraş Depremlerinin Hasar Değerlendirmesinde Dikkat Çeken Unsurlar” başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

Programın ardından Belediye Başkan V. Ramazan Oruç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Özgür Özdemir ve Prof. Dr. Selcen Yüksel Pektaş tarafından çalıştaya katılım ve katkılarından ötürü konuşmacılara plaket ve Üniversitemiz kampüsünde adlarına dikilmiş fidanların sertifikaları takdim edildi.