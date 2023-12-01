Başkan Bulucu mesajında, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan
Adıyaman’ın bundan 69 yıl önce ,1 Aralık 1954 tarihinde 6418 sayılı Kanunla Türkiye
Mülki İdare kademesinde yerini aldığını ifade ederek ‘Adıyaman son 21 yılda sosyal,
kültürel ve ekonomik olarak büyük değişimler gösterdi” dedi.
Adıyaman’ın il oluşundan bugüne kadar en büyük yatırımların AK Parti
döneminde yapıldığına dikkat çeken Başkan Bulucu “ Her biri birbirinden özel ve
ilimizin önemli sorunlarının çözülmesine katkı sağlayan projelerle Adıyamanlı
hemşehrilerimize güzel hizmetler sunduk. 21 yıllık iktidarımız boyunca sayısız
projelerle büyük bir değişim ve dönüşümü sağlayan Adıyaman’ımıza eğitimden
sağlığa, ulaşımdan sanayiye, dar gelirli ailelerimize yönelik yapılan konutlardan kamu
binalarımızın yenilenmesine kadar birçok devlet yatırımlarıyla ilimiz en parlak
dönemlerini yaşamıştır. Ülkemizi ve Adıyaman’ımızı derinden sarsan 6 Şubat
depremleri Adıyaman’ımızda büyük bir hasar ve yıkıma neden oldu. Vefat eden
binlerce vatandaşımız oldu. Hala onların yasını tutuyor ve acılarını yaşıyoruz. Ama
hamdolsun ki; devletimiz çok kısa süre içerisinde depremin vurduğu illerde
koordinasyonu sağlayarak hemşehrilerimizin mağdur olmaması için tüm imkânları
seferber etti. Öncelikle barınma sorununu ortadan kaldırarak vatandaşlarımızın bir
kısmını konteyner kentlere bir kısmını da Vartana bölgesindeki barınma merkezlerine
yerleştirdik. Zaman zaman aksaklıklar söz konusu olsa da anında bu aksaklıklar tespit
edilerek gideriliyor. Yarınların Adıyaman'ını yeniden inşa ve ihya etmek için hep
birlikte gayretle çalışıyoruz. Adıyaman'da inşa edeceğimiz konut sayısı yaklaşık 50
bin, köy evi sayısı 23 bin 640'ı bulacak. İster il ve ilçe merkezlerinde ister köylerde
olsun evi yıkılan veya kullanılamaz hâle gelen evleri olan hiçbir Adıyamanlı
kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz. Her bir kardeşimizi içinde huzurla ve güvenle
oturacak yeni yuvasına mutlaka kavuşturacağız. Kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüm
projelerinin yanı sıra şehrin merkezinde inşaat çalışmaları hıza devam eden rezerv
alanlarıyla da şehrimizi güvenli hâle getireceğiz. Bu çalışmaları yaparken hep şu
duyguları yaşıyorum. Depremde yitirdiğimiz canlarımızın aziz hatıralarına hürmetle
Allah’ın izniyle tarihi ve kültürel dokusu ile modern mimarisini harmanlayarak çok
özel ve çok güzel bir Adıyaman’ımızı gelecek nesillere bırakacağız. Elbette şunu da
vurgulamakta fayda var; Bu depremin şiddetli yıkıcılığı göz önüne alındığında
dünyada hiçbir ülkenin bu kadar kısa süre içerisinde mobilize olamayacağı kanaati
yabancı basında da sık sık yer aldı. Allah’a çok şükür ki Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükumetimiz deprem bölgelerini,
Adıyaman’ımızı hiçbir zaman gündeminden düşürmeyerek tüm olanakların sağlanması
için adeta seferberlik ilan ederek çok kısa süre içerisinde toparlanmasına vesile oldu
.İnşallah çok kısa süre içerisinde ilk etap konutlarımızı hak sahiplerine teslim
edeceğiz. Yerel seçimlere giderken de yine milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız
ve teşkilatlarımızla her zaman onların yanlarında olacağız. Bu vesileyle, 1 Aralık
1954’te alınan kararın bugün halen bizlere yaşattığı heyecan ve mutlulukla
Adıyaman’ımızın il olmasına ve gelişip büyümesine katkı sunan tüm memleket
sevdalılarına bir kez daha saygı ve şükranlarımı sunuyor; 6 Şubat’ta vefat eden
canlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, bu topraklar için canla başla çalışan kadirşinas
hemşehrilerimizi de saygı ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.