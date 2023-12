Tahmini Okuma Süresi: dakika

Başkan Bulucu mesajında, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan

Adıyaman’ın bundan 69 yıl önce ,1 Aralık 1954 tarihinde 6418 sayılı Kanunla Türkiye

Mülki İdare kademesinde yerini aldığını ifade ederek ‘Adıyaman son 21 yılda sosyal,

kültürel ve ekonomik olarak büyük değişimler gösterdi” dedi.

Adıyaman’ın il oluşundan bugüne kadar en büyük yatırımların AK Parti

döneminde yapıldığına dikkat çeken Başkan Bulucu “ Her biri birbirinden özel ve

ilimizin önemli sorunlarının çözülmesine katkı sağlayan projelerle Adıyamanlı

hemşehrilerimize güzel hizmetler sunduk. 21 yıllık iktidarımız boyunca sayısız

projelerle büyük bir değişim ve dönüşümü sağlayan Adıyaman’ımıza eğitimden

sağlığa, ulaşımdan sanayiye, dar gelirli ailelerimize yönelik yapılan konutlardan kamu

binalarımızın yenilenmesine kadar birçok devlet yatırımlarıyla ilimiz en parlak

dönemlerini yaşamıştır. Ülkemizi ve Adıyaman’ımızı derinden sarsan 6 Şubat

depremleri Adıyaman’ımızda büyük bir hasar ve yıkıma neden oldu. Vefat eden

binlerce vatandaşımız oldu. Hala onların yasını tutuyor ve acılarını yaşıyoruz. Ama

hamdolsun ki; devletimiz çok kısa süre içerisinde depremin vurduğu illerde

koordinasyonu sağlayarak hemşehrilerimizin mağdur olmaması için tüm imkânları

seferber etti. Öncelikle barınma sorununu ortadan kaldırarak vatandaşlarımızın bir

kısmını konteyner kentlere bir kısmını da Vartana bölgesindeki barınma merkezlerine

yerleştirdik. Zaman zaman aksaklıklar söz konusu olsa da anında bu aksaklıklar tespit

edilerek gideriliyor. Yarınların Adıyaman'ını yeniden inşa ve ihya etmek için hep

birlikte gayretle çalışıyoruz. Adıyaman'da inşa edeceğimiz konut sayısı yaklaşık 50

bin, köy evi sayısı 23 bin 640'ı bulacak. İster il ve ilçe merkezlerinde ister köylerde

olsun evi yıkılan veya kullanılamaz hâle gelen evleri olan hiçbir Adıyamanlı

kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz. Her bir kardeşimizi içinde huzurla ve güvenle

oturacak yeni yuvasına mutlaka kavuşturacağız. Kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüm

projelerinin yanı sıra şehrin merkezinde inşaat çalışmaları hıza devam eden rezerv

alanlarıyla da şehrimizi güvenli hâle getireceğiz. Bu çalışmaları yaparken hep şu

duyguları yaşıyorum. Depremde yitirdiğimiz canlarımızın aziz hatıralarına hürmetle

Allah’ın izniyle tarihi ve kültürel dokusu ile modern mimarisini harmanlayarak çok

özel ve çok güzel bir Adıyaman’ımızı gelecek nesillere bırakacağız. Elbette şunu da

vurgulamakta fayda var; Bu depremin şiddetli yıkıcılığı göz önüne alındığında

dünyada hiçbir ülkenin bu kadar kısa süre içerisinde mobilize olamayacağı kanaati

yabancı basında da sık sık yer aldı. Allah’a çok şükür ki Cumhurbaşkanımız Sayın

Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükumetimiz deprem bölgelerini,

Adıyaman’ımızı hiçbir zaman gündeminden düşürmeyerek tüm olanakların sağlanması

için adeta seferberlik ilan ederek çok kısa süre içerisinde toparlanmasına vesile oldu

.İnşallah çok kısa süre içerisinde ilk etap konutlarımızı hak sahiplerine teslim

edeceğiz. Yerel seçimlere giderken de yine milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız

ve teşkilatlarımızla her zaman onların yanlarında olacağız. Bu vesileyle, 1 Aralık

1954’te alınan kararın bugün halen bizlere yaşattığı heyecan ve mutlulukla

Adıyaman’ımızın il olmasına ve gelişip büyümesine katkı sunan tüm memleket

sevdalılarına bir kez daha saygı ve şükranlarımı sunuyor; 6 Şubat’ta vefat eden

canlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, bu topraklar için canla başla çalışan kadirşinas

hemşehrilerimizi de saygı ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.