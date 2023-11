Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adıyaman'ın İndere (Zey) Bölgesi'nde yapımı devam eden Afet Konutları'nda incelemede bulunan Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve AFAD Başkanı Okay Memiş, Emlak Konut yetkililerinden gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Valisi Varol, AFAD Başkanı Memiş, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Faysal Ergezen, Emlak Konut tarafından yapımına devam edilen İndere bölgesi Afet Konutlarını inceleyerek devam eden çalışmalarla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Adıyaman Merkez İndere Köyü mevkiinde 2000 dönüm arazi üzerinde inşa edilen afet konutlarının 826 blok ve 16.433 daireden oluştuğunu aktaran Vali Varol, her bir dairenin 105 metre² brüt, net ise 85 metre² alandan oluştuğunu kaydetti.

"Vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli konutlarına bir an önce yerleştirmek için etaplar halinde inşa edilen kalıcı konutlarımızda çalışmalar aralıksız ve sorunsuz bir biçimde devam ediyor." diyen Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, "Merkez İndere Köyü mevkiinde 2000 dönüm arazi üzerinde inşa edilen afet konutlarımız, 826 Blok ve 16.433 daireden oluşuyor. Her bir dairemiz 105 metre² brüt, net ise 85 metre² alandan oluşmaktadır." dedi.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, AFAD Başkanı Okay Memiş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Faysal Ergezen ile birlikte Emlak Konut Adıyaman Kontrollük Ofisini de ziyaret eden heyet, İndere ve Örenli bölgesinde yapılmakta olan afet konutlarının mevcut durumu ile Emlak Konut tarafından yapılan alt yapı ihaleleri ve projeleri ile ilgili de yetkililerden bilgi aldı.

Alt yapı ihalesi yapılan bölgede, imar yolları, içme suyu şebekesi, atıksu ve kanalizasyon şebekesi ve yağmur suyu kanalı yer alıyor.

"İndere Köyü'ne 100 daire yapılıyor"

İndere (Zey) Köyü Afet Konutları hakkında da bilgi alan Vali Varol, "Merkez İndere (Zey) Köyümüzde 123 dönüm arazi üzerinde inşa edilen afet konutlarımız, 3 Tip projeden oluşuyor. 100 daire olarak yapımı devam eden köy afet konutlarında dairelerimiz net 136, 141 ve 149 metre² alandan oluşmaktadır." ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA