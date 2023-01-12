Adıyaman Devlet Hastanesi eski başhekimi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kurucu Başhekimi ve 12 Haziran 2011 yılında yapılan seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Aday Adayı olan Ankara Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Hacı Mehmet İnan, Adıyamanlıların Ankara'daki gülen yüzü oldu.

Kentte sağlık alanında ve Ankara'da sorunları noktasında kapısı sık sık aşındırılan Ankara Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Hacı Mehmet İnan'ı Adıyamanlılar bağrına basıyor.

Adıyaman Devlet Hastanesi eski başhekimi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kurucu Başhekimi olarak görev yaptığı esnada 12 Haziran 2011 yılında yapılan seçimlerde AK Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adayı olan Uzm. Dr. Hacı Mehmet İnan, kentte uzun yıllar sağlık alanında verdiği hizmetlerle adından sıkça söz ettirmeyi başarırken, bölgede sağlık alanında söz sahibi olma hedefinde ilerledi.

Eşinin ataması nedeniyle Ankara'ya yerleşmek zorunda kalan İnan, Adıyaman'dan gelen hasta ve yakınlarıyla yakından ilgilenirken, kentte Adıyamanlılar tarafından organize edilen bir çok programın ise etkin olarak içerisinde yer alıyor.

"İnan ise her türlü yardımımıza koşuyor"

Adıyaman'dan Ankara'ya sağlık sorunları nedeniyle kapısını çalan vatandaşlar ise şunları söyledi:

"Ankara'da bir ağabeyimiz var gibi davranıyoruz. Ankara'ya yolumuz düştüğünde veya bir hastamız olduğunda baş vurduğumuz nokta haline geldi. Sağ olsun Uzm. Dr. Hacı Mehmet İnan ise her türlü yardımımıza koşuyor. Benim babamı yatırdırlar Hacı Mehmet İnan'ın burada olduğunu biliyordum yanına uğradım derdimi anlattım sağ olsun hemen ilgilendi elinden geleni yaptı. Bir Adıyamanlı olarak Adıyaman’ın yetiştirdiği ender insanlardan birisini Ankara'da görmekten gurur duydum. İnşallah daha güzel yerlere gelmeyi nasip eder. Hacı Mehmet İnan için duacıyız."dedi.

"Umarım Adıyaman'a hayırlı hizmetler ile görevini taçlandırır"

Diğer bir hasta yakını ise," Bir Adıyamanlı olarak memleketimin değerli insanı Hacı Mehmet İnan'ı bunun gibi önemli makamlarda görmekten gurur duydum. Sağ olsun yaşadığımız sorunları anlattım anında çözüm bularak yardımcı oldu. Allah işini rast getirsin. Yıllarca Adıyaman'da da kenti halkına hizmet etti. Adıyaman'ı sağlık alanında söz sahibi yaptı. Umarım Adıyaman'a hayırlı hizmetler ile görevini taçlandırır. Bize kentimizin yetiştirdiği değerli bilgi birikimli insanlar lazım."dedi.

