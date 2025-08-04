“Notlar dışarıdan müdahale ile çarpıtılıyor”



14 Temmuz 2025 tarihinde benzer bir açıklama yaptıklarını hatırlatan DEM Parti İmralı Heyeti, kamuoyuyla şu değerlendirmeyi paylaştı:



“Son günlerde sosyal medyada dolaşıma sokulan ve Abdullah Öcalan’a atfedilen bazı 'görüşme notları' gerçeği yansıtmamaktadır. Bu notlar, orijinal halleriyle hiçbir bağ kurulmaksızın manipüle edilmekte, içeriklerine dışarıdan eklemeler yapılmakta ve özellikle bazı şahsiyetlere yönelik ifadeler iliştirilerek Sayın Öcalan’ın görüşleri çarpıtılmaktadır.”



Açıklamada, bu tür içeriklerin yalnızca Abdullah Öcalan’ın şahsına değil, aynı zamanda çözüm ve diyalog zeminine de zarar vermeyi amaçladığı vurgulandı.



"Resmî kaynaklara dayanmayan notlara itibar edilmemeli"



Heyet, kamuoyunu şu sözlerle uyardı:



“Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; İmralı Heyetinden ya da Öcalan ile görüşen aile ve avukatlarından gelmeyen, resmî bir zemine dayanmayan hiçbir belge, not ya da bilgiye itibar edilmemelidir. Bu tür içeriklerin dolaşıma sokulması kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir operasyon niteliği taşımaktadır.”



Açıklamada son olarak, kamuoyuna bu tür provokatif girişimlere karşı dikkatli ve duyarlı olunması çağrısında bulunuldu.

Kaynak : PHA